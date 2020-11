Jan Lochbihler und das Bangen um die Teilnahme an den Olympischen Spielen

Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage bleibt Lochbihler nichts anderes übrig, ausser sich alleine fit zu halten, um für die kommenden Aufgaben bereit zu sein. Ob diese dann auch wirklich stattfinden, bleibt abzuwarten. «Es ist ein Wechselbad der Gefühle», beschreibt der Solothurner die aktuelle Situation. Diese Situation war nicht einfach zu verkraften: «Im ersten Moment habe ich weitertrainiert, mit der Zeit schlägt es aber auf die Motivation.»

Saisonplanung trotz grosser Ungewissheit

Veranstaltungen, für die sich Lochbihler wochenlang vorbereitet hat, werden im letzten Moment abgesagt. Unter solchen Umständen ist es fast unmöglich, das kommende Jahr zu planen. Doch genau damit muss sich der 28-Jährige momentan auseinandersetzen. «Es ist unter den gegebenen Umständen natürlich sehr schwierig, überhaupt zu planen. Trotzdem plane ich momentan bis März und rechne bis dahin mit allen Wettkämpfen.»

Dass diese dann auch wirklich stattfinden, darf zumindest bezweifelt werden. Trotzdem muss Lochbihler stets bereit sein, eine Topleistung abliefern zu können. Schliesslich steht dabei auch die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele im kommenden Sommer auf dem Spiel.

Weltcup in Indien könnte Lochbihler die Olympia-Teilnahme kosten

Momentan wäre Lochbihler über seine Platzierung in der Weltrangliste qualifiziert. Da im März aber noch eine letzte Weltcupstation in Indien auf dem Plan steht, kann sich diese Ausgangslage noch ändern. «Stand jetzt bin ich für Olympia qualifiziert, nächstes Jahr zählt aber noch der Weltcup in Indien», so der 28-Jährige.

Umso wichtiger ist es für den Solothurner, an diesem Termin in Topform zu sein: «Ich beginne jetzt schon mit dem Aufbau. Mein erster Peak in der Formkurve ist dort, damit ich meine Qualifikation sichern kann.»