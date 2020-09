Mit einem Total von 622.3 Punkten entschied Jan Lochbihler den Liegendmatch Gewehr 50m an der Schweizermeisterschaft in Thun für sich. Der Kaderschütze und Weltrekordhalter aus Holderbank (SO) distanzierte den Glarner Tim Landolt um einen Zehntel und konnte so seinen Titel verteidigen.

Dritter wird Christoph Dürr (Gams, SG), der mit einer Neunerwertung im letzten Schuss eine bessere Platzierung verpasste.