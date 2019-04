Der EHC Basel feierte jüngst den Gewinn des Schweizer-Meister-Titels auf der Stufe Novizen Top. Was auch das Verdienst eines Solothurners ist: von Goalie Fabian Liniger aus Niedergösgen.

In der Regular Season mussten sich der 16-Jährige und seine Teamkollegen nur einmal geschlagen geben. In der anschliessenden Masterround sowie den Aufstiegsspielen blieben sie sogar unbesiegt. «Wir haben schon in der vorangegangenen Saison sehr viele Spiele gewonnen und die Aufstiegsspiele damals nur knapp verpasst», ergründet Liniger die nahezu perfekte Saison, die sich schon ein Jahr zuvor abzuzeichnen begann.

Anfänge beim EHC Olten

Er stand in der Regular Season und in der Masterround in jedem zweiten Spiel zwischen den Pfosten. In der Aufstiegsrunde gegen das Team Wallis und den HC La Chaux-de-Fonds hütete er in drei von vier Partien das Tor. «Mit meinen zwei Shutouts in den ersten beiden Spielen und dem Sieg im dritten und entscheidenden Spiel konnte ich sicher auch einen grossen Anteil zum Erfolg beitragen», blickt die Nummer 31 zurück.

Linigers Karriere begann vor gut zehn Jahren bei der Nachwuchsabteilung des EHC Olten, der er als Sechsjähriger beitrat. «Ich spielte zwei Jahre lang bei den Bambini. Anfangs spielte ich nicht nur im Tor, sondern auch auf dem Feld.

Bald waren die Trainer von seinem Talent als Goalie derart überzeugt, dass die Tage als Feldspieler gezählt waren. Dieser Weg war für Fabian Liniger quasi auch schon vorgegeben: «Früher spielte ich oft mit meinem älteren Bruder Robin auf unserem Vorplatz Unihockey. Weil er immer schiessen wollte, musste ich halt ins Tor stehen», erinnert er sich. Bruder Robin Liniger spielt übrigens immer noch beim EHC Olten, aktuell bei den Junioren Top.

Carey Price als Vorbild

Der Goalie verliess den EHC Olten, als er knapp 13 Jahre alt war, Richtung EHC Basel, wo er zuerst zwei Jahre bei den Mini Top spielte und gerade seine zweite Saison bei den Novizen beendet hat.

«In Basel konnte ich bereits auf der Sekundarstufe die Sportschule besuchen, was im Kanton Solothurn für Eishockeyspieler nicht möglich ist», erklärt Liniger seinen Wechsel in die Rheinstadt. «In Basel habe ich zudem mehr Trainingsmöglichkeiten, ich kann auf einer höheren Stufe spielen und die St.-Jakob-Arena ist jeweils nur im Mai geschlossen», zählt er weitere Vorteile des EHC Basel auf.

Aktuell besucht der Fan der Montreal Canadiens, natürlich in erster Linie wegen Goalie Carey Price, das Sportgymnasium Bäumlihof in Basel. Unterstützung erhält er vom Kanton Solothurn sowie Baseltalents.ch.

Jedes Wochenende ein Spiel

Sein wöchentliches Trainingspensum beträgt gut zehn Stunden. «Ich stehe jeden Morgen um sechs Uhr auf. Nach dem Morgenessen bringt mich meistens meine Mutter nach Olten, wo ich um sieben Uhr den Zug Richtung Basel nehme», schildert Liniger einen normalen Tagesablauf. Am Morgen steht Schule auf dem Programm, am Dienstag und Donnerstag über den Mittag ist jeweils ein Fördertraining angesetzt.

«Die normalen Trainings finden meistens am Abend zwischen 19 und 21 Uhr statt. Oft trainiere ich sowohl mit den Novizen als auch mit den Elite-Junioren.» Damit er am Abend etwas früher zu Hause ist und Zeit sparen kann, holen ihn die Eltern in Basel ab. Lernen könne er ausserdem zwischen den einzelnen Schulstunden, vor dem Training und natürlich am Wochenende, zum Beispiel auf dem Weg zu den Spielen.

Der Spielrhythmus ist streng. In der kürzlich zu Ende gegangenen Saison absolvierte Liniger seit September an jedem Wochenende mindestens ein Spiel und dazu auch mal ein zusätzliches am Mittwoch- oder Freitagabend. «Nächste Saison werde ich am Freitag und am Sonntag je ein Meisterschaftsspiel haben», schaut er voraus.