In der Liga im Soll, im Cup ein bitteres Aus: Unterschiedliche Gefühlswelten für Wiler-Ersigen am Wochenende

Der Meister scheitert wie bereits im Vorjahr im Viertelfinal in einem Heimspiel (damals gegen GC). Der Auftakt in den packenden Cup-Fight verlief erwartungsgemäss. Das Heimteam liess den Ball laufen, Malans beschränkte sich darauf defensiv gut zu stehen.

Als dann wie aus dem Nichts das 1:0 durch einen waschechten Sonntagsschuss und nur 12 Sekunden später das 0:2 nach einem blitzsauberen Konter fiel, wirkte der SVWE ziemlich geschockt.

Die Wiler brachten vor allem offensiv nur wenig zusammen. Die Partie ging für den SVWE ohne etwas Zählbares in die erste Pause. Der Knoten löste sich nach einem Backhand-Traumtor von Junior Sikora (22.). Nun kam der Meister in Fahrt, erdrückte die Malanser in deren Defensivzone und erzielte Tor um Tor.

Doppelschlag zum 4:6 sorgte für die Entscheidung

Nach 40 Minuten stand es 4:2 – gemessen an den Chancen eine eher zu knappe Führung. Während das Heimteam auf drei Linien blieb, reduzierten die Gäste zu Beginn des Schlussabschnittes auf 2 Linien. Anschliessend kassierte ausgerechnet der dritte SVWE-Block das frühe Anschlusstor. Damit hatte auch diese Formation Feierabend.

Nun war Malans wieder voll im Spiel und glich nach 51 Minuten nach einem Freistoss und einer schlecht sortierten SVWE-Defensive zum 4:4 aus. Das Spiel war damit wieder völlig offen.

Als die Gäste dann eine Powerplay-Chance zugesprochen erhielten, folgte der nächste Doppelschlag des Abends. Erst traf Nylund kurz vor Ablauf der Strafe zum 4:5 und nur 18 Sekunden später gelang Hartmann sogar das 4:6.

Bemerkbare Absenzen in der Offensive

Zwar stemmte sich Wiler-Ersigen gegen die Niederlage und kam ebenfalls in Überzahl dank dem dritten Treffer von Pylsy noch zum Anschlusstreffer (56.). Doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Es fehlten an diesem Abend die individuellen Abschlussqualitäten beim Meister: Die Absenzen der Skorer Känzig und Dudovic machten sich diesbezüglich bemerkbar.

Somit endet die Cup-Reise in diesem Jahr noch vor Weihnachten. Immerhin hat sich der Meister ein Terminproblem erspart. Denn der Halbfinal wäre exakt auf das Champions Cup-Weekend gefallen. So wird nun das Turnier in Tschechien das nächste Saisonziel sein.