Seit diesem Jahr ist das Leistungszentrum von Swiss Triathlon als solches anerkannt. Stolz zählte Studer einige Erfolge der Schützlinge in diesem Jahr auf. Darunter Medaillengewinne an der Schweizer Meisterschaft, und an den Europa- sowie Weltmeisterschaften. «Unsere Ziele sind internationale Erfolge bei der Elite, Podestplätze bei Grossanlässen und auch mal eine Olympia-Teilnahme», formulierte Max Studer die Pläne für die Zukunft.

Unterstützung von zwei Top-Stars

Der Präsident von Swiss Triathlon zeigte sich erfreut: «Hier ist Schritt für Schritt ein wunderschönes Projekt entstanden», sagte Pascal Salamin. «Für den Verband ist es ein sehr wichtiges. Wir wollen in der ganzen Schweiz ein Leistungsnetzwerk aufbauen.» Diese Voraussetzungen konnte Nicola Spirig während ihrer Anfänge nicht geniessen. «Trotzdem hatte ich eine wahnsinnige Unterstützung von vielen Seiten», so die Olympiasiegerin. Deshalb wolle sie etwas zurückgeben, so die Gründerin der Spirit Academy weiter: «Wir wollen die Trainer begleiten und unterstützen. Mit unseren Beziehungen zu den besten Trainern der Welt. Dazu bieten wir den Triathlon-Klubs Hilfe im organisatorischen Bereich. Den Talenten können wir helfen, Beziehungen zu Sponsoren aufzubauen.»

Als neue Schirmherrin und neues Vorstandsmitglied des Leistungszentrums amtet die dreifache Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf. Was sie stolz machen, wie die Solothurnerin unterstrich: «Das Leistungszentrum bietet den talentierten Sportlerinnen und Sportlern eine super Möglichkeit. Mir bedeutet es viel, dass ich dabei bin.» Sie wohne knapp 500 Meter entfernt vom Sportzentrum Zuchwil. Gemeinsame Trainings mit den möglichen Nachfolgern seien motivierend: «Ich trainiere hier, wenn es der Terminplan zulässt. Die Jungen sind voller Tatendrang, das erinnert mich an meine Anfänge. Ihre Energie ist anstecken.» Hoffentlich ist umgekehrt auch Daniela Ryfs Erfolg ansteckend. Dann werden wir in Zukunft noch mehr Solothurner an der Triathlon-Weltspitze sehen.