Der EHC Olten muss mindestens zwei Monate auf seinen Stürmer Marco Truttmann verzichten. Der 32-Jährige, der seit 2012 für die Solothurner spielt, musste wegen einer Oberkörperverletzung am Freitag operiert werden. Die Qualifikation in der Swiss League dauert bis am 18. Februar; Truttmann dürfte demnach erst im Lauf der Playoffs zurückkehren.

Olten plagen seit mehreren Wochen grosse Verletzungssorgen. Derzeit stehen sieben Spieler auf der Verletztenliste. «Keiner (von ihnen) steht vor der unmittelbaren Rückkehr», so Olten in einer Medienmitteilung.