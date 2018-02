15'000 Helferstunden gilt es abzudecken, damit im Niederamt ein unvergessliches Kantonalturnfest stattfindet. Alleine für den Aufbau der Wettkampfstätte und des Festgeländes werden 300 Helfer benötigt. Bereits heute haben sich rund 1400 Helfer gemeldet welche rund 8600 Helferstunden abdecken werden. Dies entspricht 2/3 aller Helfer welche über das ganze Fest benötigt werden. Pro Helferstunde werden 5 Franken an den Verein des Helfers ausbezahlt. Helfer können sich noch immer unter http://www.ktf18-so.ch/helfer anmelden.



Einen Erfolg dürfen wir auch bei den Anmeldezahlen verbuchen. Über 6000 Turnerinnen und Turner werden am Kantonalturnfest im Niederamt starten. Dies sind rund 500 Turner mehr als noch vor sechs Jahren am letzten Kantonalturnfest in Balsthal. Stolz ist das OK, dass über 40 Gastvereine aus der ganzen Schweiz ins Niederamt reisen werden um ihr turnerisches Können zu zeigen.



Die Turnvereine Obergösgen, Dulliken, Lostorf und Stüsslingen bilden einen Teil der Trägerschaft und somit ein gutes Fundament zu einem erfolgreichen Anlass.



Das Solothurner Kantonalturnfest 2018 findet vom 15. bis 17. Juni und vom 22. bis 24. Juni 2018 in Obergösgen statt. Erste Informationen zum kantonalen Grossanlass findet man unter www.ktf18-so.ch.