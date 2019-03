Über 320 Delegierte und Gäste hiess Heinz Hammer zur Delegiertenversammlung des Solothurner Schiesssportverbands willkommen. Es war seine letzte als Präsident (Ausgabe vom 16. März). Er forderte die Anwesenden auf, «Farbe zu bekennen», sei dies beim persönlichen Engagement bei Anlässen, bei den Sanierungen der Scheibenstände, bei den Neuabnahmen der Anlagen oder bei der kommenden Abstimmung über das Waffenrecht. «Wehret den Anfängen einer EU-Diktatur betreffend unserem traditionellen, verantwortungsvollen Umgang mit unseren Sportgeräten, macht Werbung und Überzeugungsarbeit gegen diese Richtlinien, welche betreffend Terrorismus nichts bringen, und vor allem, geht am Schluss auch an die Abstimmung», so der abtretende Präsident.

Detailliert wurden die Anwesenden von SSV-Präsident Luca Filippini über die Veränderungen informiert, welche bei einer Übernahme der EU-Waffenrichtlinien eintreten würden. Diese Übernahme müsse nach dem erfolgreichen Referendum mit über 125'000 Unterschriften unbedingt verhindert werden, damit die Zukunft des sportlichen Schiessens nicht gefährdet sei.