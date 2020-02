Geisterspiel im Kleinholz! Playoffspiel Olten - Langenthal findet definitiv ohne Zuschauer statt

An einer Sitzung hat der Bundesrat am Freitag beschlossen, wegen der Ausbreitung des Corona-Virus in den nächsten zwei Wochen alle Anlässe mit mehr als 1000 Personen zu verbieten.



Wie die Landesregierung in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, stuft sie die Situation wegen des Corona-Virus neu als «Besondere Lage» im Sinne des Epidemiegesetzes ein. Dies ermöglicht dem Bundesrat – in Absprache mit den Kantonen – Massnahmen anzuordnen, die sonst in die Kompetenz der Kantone fallen. Vom vorerst bis 15. März geltenden Verbot betroffen sind alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen.