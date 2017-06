Bis am 15. September 2017, in gut drei Monaten, die neue Eishockeysaison beginnt, steht einiges an im Hause EHCO. Die Spieler haben diese Woche den zweiten Block ihres Sommertrainings begonnen. Nach einer Regenerationswoche stehen nochmals 5 intensive Trainingswochen an, bevor sich Team und Club am 8. Juli in die Sommerpause verabschieden.

Die erste Gelegenheit, das Team oder einen Teil davon in Action zu sehen, gibt es am 23. Juni im Kleinholz – bei einem Inlinehockey-Freundschaftsspiel gegen den HC Laupersdorf (ab 20 Uhr). Für den EHCO werden an diesem Abend folgende Spieler im Einsatz stehen: Torhüter Sandro Zaugg sowie die Feldspieler Marco Truttmann, Devin Muller, Anthony Rouiller, Ueli Huber, Marc Sahli, Cédric Schneuwly, Stefan Mäder, Stéphane Heughebaert, Cyrill Aeschlimann und Joachim Vodoz.

Einen Tag später, beim Fussballspiel gegen den FC Aarburg (ab 16.30 Uhr) tritt der EHCO mit mindestens 15, noch zu bestimmenden Spielern an. Letzter Termin vor den Sommerferien wird die 17. Generalversammlung der EHC Olten AG am 6. Juli sein. Diese findet erstmals über den Mittag statt, der offizielle Teil beginnt um 12 Uhr.

EHCO-Cup als Höhepunkt der Vorbereitung