Einen Bergkranz zu gewinnen, ist im Hosenlupf-Kosmos a priori schwierig und gilt daher als exklusive Huldigung. Das ist so, weil an einem Bergfest nur wenige Kränze abgegeben werden und das Niveau immer hoch ist. Freilich sind nicht immer die gleichen Gäste-Delegationen am Start, was wiederum punkto Level einen ziemlichen Unterschied ausmachen kann.

Die Berner sind seit dem «Hänger» nach der «Käser/Gasser/Rüfenacht-Generation» Ende 90er-Jahre längst wieder eine Grossmacht. Folglich mussten die Nordwestschweizer an ihrem Bergfest auf dem Weissenstein oft knochentrockenes Brot fressen, wenn die Nachbarn mit dem Bär im Wappen auf dem Solothurner Hausberg gastierten. 2012 und 2014 holten sich die Mutzen allein 10 Lorbeer-Auszeichnung – Rekord.

Heuer werden auf dem Jura-Bergrücken maximal 16 Kopfschmücke abgegeben. Und das bei allein 17 teilnehmenden Eidgenossen und einer Heerschar kerniger, ehrgeiziger Kranzschwinger. «Da braucht man kein Prophet zu sein, um zu erahnen, wie schwer das werden wird», sagt Bruno Gisler.

Berufliche Belastung nimmt zu

Der 34-jährige Meisterlandwirt aus Rumisberg ist Weltrekordhalter in Sachen Weissenstein-Kränze. 10 Stück nennt er sein eigen – den ersten hat der dreifache Familienvater 2003 noch für die Ostschweizer erobert. Dies notabene als Sieger. Zehn Jahre später wiederholte der Cordonbleu-Fan vom SK Solothurn diesen Triumph. Für Gisler geht es heute Samstag (ab 8.30 Uhr) also um den 11. Kranz. «Für einen Solothurner nichts Alltägliches», schmunzelt er.

In der Tat – aus rot-weisser Sicht ist das sozusagen das «sakrale Gebüsch». Insofern wird der einheimische Leader natürlich alles daransetzen, diesen «Kranz für die Ewigkeit» abzuholen. Und es sieht gut aus: Gisler hat mit seinen Siegen heuer am Aargauer und Solothurner Kantonalen, sowie weiteren Spitzenplätzen auf der Rigi, und den beiden Basler-Festen eine starke Bilanz vorzuweisen.

Zufall oder nicht? «Ich schwinge einfach aus Freude, ich habe mir keine Ziele gesetzt und nehme alles, wie es kommt», sagt der dreifache Eidgenosse. Die berufliche Belastung im eigenen Betrieb habe in den letzten Jahren stark zugenommen. «Darum muss ich meine Energie gut einteilen, um alles unter einen Hut zu bringen.» Nun, das hat ja denn bislang prima geklappt. «Wenn dann die Resultat noch stimmen, ist es umso schöner», so Gisler.

Zahlreiche Anwärter

7 Kränze konnten die Nordwestschweizer 2016 in den eigenen Reihen halten – ein Topresultat. Damals mit Ost- und Innerschweizer-Gast-Beteiligung. In den Jahren zuvor waren es jeweils Drei. Nun, die 7 zu verteidigen, wird heuer richtig schwer. Aber – unmöglich ist es nicht. Selbst wenn aus dem eigenen Verband mit Patrick Räbmatter, Remo Stalder und Henryc Thoenen drei «Cracks» verletzungshalber fehlen.

Doch da sind ja noch andere, die mehr als in die Bresche springen können. Routinier Mario Thürig etwa – ebenfalls schon achtfacher Weissenstein-Kranzer. Dem 16-fachen Kranzfestsieger aus Möriken AG fehlen noch drei Auszeichnungen, um es in den exklusiven 100er-Club zu schaffen. Christoph Bieri, Sieger 2010 und 2014, hat auf seinem Notenblatt 2017 diverse Top-Resultate stehen. Was noch fehlt ist der Exploit. Warum soll dieser nicht auf dem Weissenstein kommen?

Und dann ist da neben Leuten wie Lukas Döbeli, David Schmid, Joel Strebel, Nick Alpiger, Roger Erb, Janic Voggensperger, Lorenz Blatter auch noch der Name von Marcel Kropf. Der 31-jährige Mümliswiler hat sein Haus fertiggebaut, trainiert wieder viel mehr und ist heuer stark zurückgekehrt. Unter mit dem Schlussgang am Aargauischen und dem Kranz am Oberaargauischen. Kropfs einziger Bergkranz rührt von der Rigi 2010. «Es wär toll, wenn es am eigenen Bergfest auch noch klappen würde.»

Wer weiss, vielleicht kann er mit seinen bevorzugten Haken via Kreuzgriff genug Gegner ins Sägemehl betten. «Wir müssen auf jeden Fall alles daransetzen, um über die Weissensteinkränze mitreden zu können», weiss Gisler.