Olten kann ein schwieriges Pflaster sein. Der EHCO ist in der Stadt und der Region sehr populär. 3500 Zuschauer kamen im Schnitt an die Quali-Spiele. In den Playoffs kamen in drei Heimspielen gegen Thurgau über 4600 im Schnitt. Am Freitag dürfte gegen Langenthal die 6000er-Marke in Reichweite kommen. Wer so populär und ambitioniert ist, der setzt sich einer grossen Erwartungshaltung aus. Und wenn dann die Qualifikation so harzig läuft, wie jene der aktuellen Saison, dann kann die Stimmung schnell ins Negative kippen. Aber genau so kritisch, wie die EHCO-Fans sein können, so schnell können sie euphorisch werden. Adieu Tristesse, Bonjour Hexenkessel. Das Kleinholz ist ein Ort geworden, an dem der Heimvorteil wirklich wieder ein Vorteil ist.