Der FC Oensingen blickt auf zwei sehr turbulente Jahre zurück. Am Ende der Saison 2014/15 musste der Klub überraschend in die 4. Liga abtauchen. Doch die Oensinger vermochten den Schock schnell zu verdauen. Bereits in der folgenden Spielzeit schaffte der FC Oensingen unter dem neuen Trainer Ernst Frei souverän den Wiederaufstieg – der FCO blieb während der ganzen Saison 2015/16 ungeschlagen.

Und jetzt steigen die Oensinger schon wieder auf. Dies dank eines eindrücklichen Steigerungslaufs in der laufenden Meisterschaft. Die Frei-Elf lag in der 3. Liga Gruppe 2 lange Zeit auf Platz drei, legte in der Rückrunde aber einen Schlussspurt mit sieben Siegen in Serie hin und sicherte sich dadurch den Platz in den Aufstiegsspielen. Dort bauten sie am Dienstag in der ersten Runde die Siegesserie mit einem 1:0 auswärts bei Subingens «Zwöi» auf acht Vollerfolge hintereinander aus und brachten sich in die Poleposition für den Aufstieg.

Trotz 4:0 noch gezittert

Im Derby gegen den FC Klus/Balsthal am zweiten Spieltag der Promotionsrunde liessen die Oensinger (lange) nichts mehr anbrennen. Trainer Ernst Frei veränderte seine Startformation im Vergleich zum Subingen-Match gleich auf drei Positionen: Romanovic, Bogucanin und Djuric rückten für Kahraman, Captain Qadraku und Stählin, dem einzigen Torschützen gegen Subingen, in die Startelf. Klus/Balsthal-Trainer Fredi Bargetzi auf der anderen Seite nahm nur eine Änderung vor: Fluri ersetzte Martinovic auf der Position des rechten Aussenverteidigers.

Beflügelt von der grossen Chance auf den frühzeitigen Aufstieg gelang dem Heimteam vor einer beeindruckenden Kulisse mit über 800 Zuschauern ein Traumstart. Klus/Balsthal war in der 11. Minute nach dem Abwehren des ersten Oensinger Eckballs noch nicht sortiert. Rexhepi kam frei zum Abschluss, Goalie Teutschmann musste diesen nach vorne abklatschen lassen und Oensingens Topskorer Prenaj staubte mit seinem 17. Saisontor zum 1:0 ab.