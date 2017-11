Hatten Ihre Spieler nach den Erfolgen in den letzten Jahren Mühe, sich wieder an Niederlagen zu gewöhnen?

Nein. Wir wussten ja schon vor der Saison, wo wir in etwa stehen und was auf uns zukommt. Es war uns klar, dass wir ans Limit kommen werden. Die Spieler waren nach Niederlagen natürlich enttäuscht, vor allem nach den knappen. Doch schon nach dem Duschen war die Stimmung jeweils wieder ok.

Was wird in den Wintermonaten beim FC Biberist passieren?

Wir wollen eine Verstärkung holen. Der Ausfall von Pascal Senn, der sich das Kreuzband gerissen hat, wiegt schwer. Für ihn brauchen wir im Mittelfeld einen Ersatz. Ab Januar können wir auf dem Kunstrasen in Biel trainieren, das ist sicher ein grosser Vorteil.

Wir werden aber auch schon im Dezember etwas machen, damit wir im neuen Jahr nicht bei null anfangen müssen. Im Frühling steht dann wie gewohnt ein Trainingslager auf dem Programm. Da werden wir uns den letzten Schliff holen. Wir müssen Gas geben in der Rückrunde, schliesslich müssen wir drei Punkte aufholen.

Sie haben den Ligaerhalt nach der Vorrunde also noch nicht abgeschrieben?

Bis zum zweitletzten Spieltag der Vorrunde konnten wir uns ja über dem Strich halten. Jetzt sind wir halt doch noch auf einen Abstiegsplatz abgerutscht und müssen uns steigern. Es wird sicher sehr schwierig in der Rückrunde, denn die Gegner im Abstiegskampf werden sich auf jeden Fall verstärken. Aber uns gefällt es eigentlich sehr gut in dieser Liga. Und wir wollen in der 2. Liga inter bleiben.