Abstieg vereitelt

Der aktuelle Tabellenfünfte der 2. Liga trifft am Donnerstag im Cupfinal auf den Drittligisten Türkischer SC Solothurn. Nervosität sei bei den Bellach-Spielern noch keine auszumachen, sagt Trainer De Cubellis und begründet: «Im Moment sind wir alle erleichtert. Denn rechnerisch hätten wir bis zum Sieg am Sonntag noch absteigen können. Langsam steigt bei uns aber die Vorfreude auf den Cupfinal.» Diesen gewann der FC Bellach 2006 zum bisher letzten Mal. Vor zwei Jahren standen die Bellacher ebenfalls im Endspiel, unterlagen aber dem FC Härkingen mit 1:4.

Achtung vor dem Underdog

Gegen den unterklassigen Gegner ist Bellach am Donnerstag in Hägendorf in der Favoritenrolle. Dies weiss auch Sandro De Cubellis, relativiert aber: «Wenn man den Lauf des Türkischen SC Solothurn anschaut, siehts schon ein bisschen anders aus.» Die Türken gewannen in der 3. Liga zuletzt fünf Spiele in Serie und übernahmen damit die Tabellenführung in der Gruppe 1.

Weil der Klub die Vorgaben des Verbandes in Sachen Juniorenförderung nicht erfüllt, darf der Türkische SC Solothurn indes nicht in die 2. Liga aufsteigen. «Sie sind ein spielstarkes Team, das gut harmoniert. Und sie haben gute Einzelspieler», zollt De Cubellis dem Gegner Respekt. Der 40-Jährige erwartet ein Spiel auf Messers Schneide: «Das Team, das weniger Fehler macht, gewinnt.»

«Gerüstet für den Cupfinal»

Der Türkische SC Solothurn zelebriert seine erste Teilnahme an einem Cupfinal richtiggehend. «Wir treffen uns bereits am Donnerstagvormittag und essen gemeinsam», beschreibt Trainer Serdal Demiral den Ablauf am Donnerstag. Nach einem leichten Footing fährt das Team gemeinsam nach Hägendorf. «Unabhängig vom Resultat hat der Klub am Abend noch ein kleines Fest organisiert», so Demiral.

Bei seinen Spielern habe er in den letzten Tagen eine gewisse Anspannung wahrgenommen. «Nervös sind wir aber nicht», stellt er klar, «wir zeigten am Wochenende ein sehr gutes Spiel und sind definitiv gerüstet für den Cupfinal.»

Sein Team konnte jüngst mit fünf Vollerfolgen eine gute Serie hinlegen, doch auch der Gegner habe einen guten Lauf, mahnt Demiral: «Im Final treffen zwei Mannschaften mit viel Selbstvertrauen aufeinander.» Auf dem Papier sei seine Mannschaft zwar der Aussenseiter, sagt Demiral und fügt sogleich an: «Gegen starke Gegner sehen wir eigentlich immer gut aus.»

Topskorer Cubuk fraglich

Demiral hat in den letzten Wochen spioniert und sich Partien des FC Bellach vor Ort angeschaut. Seine Erkenntnisse: «Bellach ist eine eingespielte Mannschaft. Die meisten Spieler kennen sich schon länger. Sie verfügen über zwei, drei sehr gute Einzelspieler. Allen voran natürlich Goalgetter Alessandro Fragale. Aber sie haben auf der anderen Seite auch laufstarke Spieler, die richtig ackern auf dem Platz.»