Regen und Kälte prägten in Biberist den Saisonabschluss der Orientierungsläufer. Der typische Mittellandwald mit dichtem Wegnetz erlaubte ein hohes Lauftempo und schon kleine Fehler schlugen sich in einer schlechteren Klassierung nieder. Über 420 3er-Teams in 22 Kategorien kämpften um den Tagessieg.

Ohne nennenswerte Fehler

Bei den Männern gewannen die Gebrüder Hubmann von der OL Regio Will mit einem deutlichen Vorsprung von über drei Minuten vor den Titelverteidigern der ol norska mit Jonas Mathys, Joey Hadorn und Simon Dubach.

Das Siegerteam bewältigte den Parcours ohne nennenswerte Fehler. Sie teilten sich in der ersten Laufhälfte nur sehr wenig auf, was sich in der Endabrechnung auszahlte.

Mit dem gleich komfortablen Vorsprung von über drei Minuten siegten bei den Frauen die haushohen Favoritinnen der ol norska mit Sabine Hauswirth, Sarina Jenzer und Simone Niggli.