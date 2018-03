Wir befinden uns hier in der Altstadt von Solothurn, unter uns Kopfsteinpflaster. Sie sind soeben die Strecke für das Chasing Cancellara abgefahren, welches im Rahmen der Bike Days stattfinden wird. An was erinnert Sie das Kopfsteinpflaster?

Fabian Cancellara: Kopfsteinpflaster erinnert mich an meine Vergangenheit, an meine Erfolge, sei dies bei Paris-Roubaix oder bei der Flandern-Rundfahrt ist. Ich teile viele Emotionen mit dem Kopfsteinpflaster. Gleichzeitig hat Solothurn privat eine besondere Bedeutung für mich: Ich habe 2006 hier in der St. Ursen-Kathedrale geheiratet. Die Bike Days finden hier statt, welche das Mekka eines Velo-Wochenendes geworden sind. Dass wir jetzt mit Chasing Cancellara zusammen was machen, freut mich natürlich umso mehr. Es ist einfach eine runde Geschichte die Strecke beim Veranstaltungsgelände vom Baseltor her durch die Altstadt auf Pflasterstein zu führen. Ich freue mich sehr auf einen tollen Freitagabend, der viel Sport und Freizeit bietet, zum Mitmachen und Zuschauen - ein grosses Miteinander um das Bike Days Wochenende einzuläuten.

Wie ist das Fahren auf dem Pflasterstein in Solothurn?

Es kommt immer drauf an, wie schnell, dass man fährt, wie viel Luft man im Pneu hat und auch auf die Bereifung. Mit einem Mountainbike ist es anders als mit einem Rennvelo. Auf das Material muss man achten. Aber ich muss auch sagen, dass das Kopfsteinpflaster in der Solothurner Altstadt im Vergleich zum Kopfsteinpflaster bei Paris-Roubaix absolut machbar ist. Es ist abenteuerlich, historisch - es ist nicht "eine moderne asphaltierte Strasse". Diese gab es früher nicht. Das Kopfsteinpflaster ist historisch, es bringt uns zurück in die Ursprünge des Radfahrens. Das finde ich cool, das hat was - das ist nicht ganz ohne, aber es ist auch nicht gefährlich.

Was gibt es zur Strecke hier zu sagen; gibt es knifflige Stellen?

Es hat zwei bis drei Kurven drin. Das grosse Finale, welches die Kronengasse hochführt, gibt einem ein Stadion-Feeling mit der St. Ursen-Kathedrale auf der rechten Seite und dem Baseltor in der Nähe - ein perfekter Abschluss! Es ist eine perfekte Inszenierung; nicht einfach eine Strecke, damit man eine Strecke gefunden hat.

Üblicherweise führt die Rennstrecke bei Chasing Cancellara eine Passstrasse hoch - und die Teilnehmer haben auch schon gegen Sie gewonnen. Hier ist das anders, die Strecke führt über Pflasterstein durch eine Altstadt. Als "Pavé-König": Möchten Sie hier gewinnen - ist das Ihr Gebiet?

Ja, es ist mein Gebiet. Aber Gewinnen steht hier gar nicht im Vordergrund. Chasing Cancellara ist eine Plattform, bei der es mir darum geht, dass man zusammen was erleben kann - ein anderes Format als einfach von A nach B zu fahren. Es ist für die Breite, für ambitionierte Elite-Fahrer genauso wie für Hobbyfahrer - es gibt für jeden was. Es ist für jeden ein Erlebnis. In Solothurn bieten wir eine abgesperrte 800 Meter lange Rundstrecke, die man in mehreren Runden absolvieren muss. Da ist ein Zeitfahrgedanke dahinter, ein Challenge-Gedanke, ein Erlebnis-Gedanken, ein Erlebnis emotional.

Ich selbst bin die ganze Zeit anwesend. Ich bin nicht einfach der, der kommt und geht, sondern ich bin in der ganzen Organisation involviert. Auch hier ist es ein Miteinander. Wir achten auf viele Details. Es ist meine Handschrift. Sei es in Andermatt oder in Villars, wo wir mehr Pässe reingebracht haben, welche nicht meinen Gegebenheiten entsprechen. Ich muss zugeben, ich trainiere heute nicht mehr wie früher auf das Ziel hin 100 Prozent fit zu sein. Das ist nicht mein Gedanke. Mein Gedanke ist es die Breite abholen zu können, zu mobilisieren und zu motivieren. Zum Beispiel auch Firmen mit Ihren Mitarbeitenden. Die Bewegung, der Spass daran und das Erlebnis sollen im Vordergrund stehen. Und zum sportlichen Teil der reinkommt: Ich denke jeder challengt sich gerne. Das gehört dazu. Mir macht es sehr Spass mit der Breite was zu machen.