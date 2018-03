Für ihre weitere, sehr wertvolle Arbeit, welche sie auch nach dem Rücktritt als Abteilungsleiter geleistet haben, durften Kurt Kehl (Oensingen) und Markus Reinhart (Biezwil) nicht nur ein Geschenk, sondern auch den Applaus der Anwesenden entgegennehmen.

Zu Verdienten Mitgliedern des SOSV ernannten die Delegierten mit ihren Stimmkarten und einem kräftigen Applaus Heinz Arnold (Ressortleiter, Gunzgen) und Andreas Bringold (Präsident BSV Thierstein, Beinwil). Beide haben während mehr als 12 Jahren sehr viel für den Verband geleistet und dies sehr erfolgreich.

Die nächste Delegiertenversammlung 2019 wird am 9. März 2019 in Bellach stattfinden. Mit dem Dank an die Organisatoren und Sponsoren sowie den besten Wünschen an alle, beendete Präsident Heinz Hammer die sehr speditiv verlaufene Versammlung.