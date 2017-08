Der Einradclub Gretzenbach hat vom 29. Juli bis am 6. August 2017 mit 9 Sportlerinnen und Sportlern an der Einradeuropameisterschaft in Sittard-Geleen in Holland teilgenommen. In verschiedenen Disziplinen wie 100m, 42km, Einbein, Slalom, Hochsprung, Cyclocross, etc. kämpften über 600 Einradsportler aus ganz Europa um Edelmetall. Die Bilanz des ECG ist mit 28 Medaillen, darunter einem Europameister- und fünf Vizeeuropameistertiteln, sehr positiv ausgefallen.