Obwohl ihm ein Gestellter gereicht hätte, stürmt Christian Stucki im Schlussgang auf dem Weissenstein wie ein mit Red Bull vollgetankter Panzer los und klebt seinen Gegner Simon Anderegg gleichsam einer Briefmarke ins Sägemehl. Eine Explosivität gepaart mit einer Souplesse, die man so von Stucki noch nicht zu sehen bekam. Der Seeländer feiert seinen vierten Saisonsieg und nach 2008 und 2015 den dritten auf dem Solothurner Hausberg. Damit schliesst Stucki zu Rekordsieger Matthias Sempach (2006, 2012 und 2014) auf.

«Es läuft super, und ich bin echt gut in Form», sagt der Sieger. So super, dass er in einem Schlussgang, in dem er seines Vorsprungs wegen nicht mehr angreifen muss, dennoch lieber angreift, als zu taktieren. «Passivität kann auch gefährlich werden», sagt Stucki. «Und die Fans mögen es auch lieber so.»

Am Berner Kantonalen sei er mit dieser Taktik zwar auf die Schnauze gefallen, als ihn Kilian Wenger im Final konterte. «Diesmal ist es aufgegangen.» Hat seine Topform einen besonderen Grund? «Nein, ich trainiere nicht mehr als in anderen Jahren», sagt der Kilchberg-Sieger von 2008. Eine wesentliche Veränderung jedoch gebe es: «Mental arbeite ich heuer anders.»

Maximalnote mit Ausrufezeichen

Es war ein imponierender Start-Ziel-Sieg, den Stucki auf dem Jura-Rücken hinzauberte. Einer, dem kein Konkurrent gewachsen war. 6 Gänge, 6 Siege – eine Art «Hole in one» und auf jeden Fall eine Gala, die ihn zum Topfavoriten am Unspunnenfest Ende August in Interlaken macht. Wer soll ihn da besiegen? «Ich hoffe niemand», antwortet Stucki.