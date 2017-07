Anlässlich des traditionellen Abendmeetings im Stadion Kleinholz in Olten wird am nächsten Dienstag die Weltklasse-Mittelstreckenläuferin Jennifer Simpson am Start stehen. Die US-Amerikanerin wird in Olten den 800-Meter- Lauf bestreiten als Vorbereitung für ihren Einsatz über 1500 Meter am Diamond League Meeting in London. Simpson wurde 2013 Weltmeisterin über 1500 Meter sowie Vize-Weltmeisterin zwei Jahre davor.

Beim Abendmeeting in der Dreitannenstadt werden zwei Pacemaker für ein schnelles Rennen sorgen, um der 31-Jährigen einen Angriff auf ihre persönliche Bestzeit von 2:00.45 Minuten zu ermöglichen. Nebst der Weltklasseathletin aus den USA gehen in Olten zahlreiche regionale Spitzenathleten an den Start. Wettkampfbeginn ist um 18 Uhr, der 800-Meter-Lauf mit Jennifer Simpson startet um 21.15 Uhr.