Eine Nummer zu gross: Der EHC Olten unterliegt dem HC Ajoie nach einem enttäuschenden Startdrittel 1:3

Die Partie wies erstaunliche Parallelen auf zum Spiel vom Donnerstag, indem man einen 0:2-Rückstand in extremis noch wenden konnte. Wiederum fand der EHC Olten 40 Minuten lang überhaupt kein Zugriff auf das Spiel. Wiederum rannten die Oltner früh einem Rückstand hinterher. Und wieder hatte man eine Leistungssteigerung im Schlussdrittel auf das Eis gebracht.

Doch der grosse Unterschied an diesem Samstagabend war, dass der Gegner HC Ajoie hiess und nicht eben Ticino Rockets. Und so hatte der EHC Olten letztlich für zwei schwache Drittel teuer bezahlt und stand somit einer 1:3-Niederlage gegenüber.

Die Jurassier begannen im ersten Spiel des EHC Olten im renovierten, schmucken Bijou aus viel Holz, äusserst druckvoll mit temporeichem Angriffsspiel, gegen das der EHC Olten überhaupt kein Rezept fand.

Schliesslich beförderten sich die Powermäuse selber in die Bredouille, indem man viel zu viele Strafen nahm. Nach einer Strafe münzten die Ajoulots Weders hohen Stock ins Gesicht des Gegenspielers in ein Tor um. Und just, als der EHCO schon gefühlt auf dem Weg in die erste Pause war, bestrafte der unangefochtene Leader nach Verlustpunkten die Nachlässigkeiten der Oltner rigoros zur Zweitoreführung.

Mit dem Tor drei Sekunden vor dem Ende des Startdrittels spedierte Philipp Rytz wutentbrannt die Scheibe aus dem Spielfeld und wurde dafür zurecht mit zwei Minuten bestraft. Und als Silvan Wyss im zweiten Drittel sich mit einer Strafe zu Rytz gesellte, war es um die Oltner geschehen. Zwar überstanden sie die Strafen unbeschadet, doch unmittelbar mit der Rückkehr Wyss' auf das Eis, erhöhte Ajoies Lars Frei zum vorentscheidenden 3:0.

Doch wer nun behaupten würde, der EHC Olten hätte sich mit den Strafen selber geschlagen, der verkennt die Qualitäten des Gegenübers. Denn dieser HC Ajoie ist für den EHC Olten in der derzeitigen Verfassung schlicht eine Nummer zu gross. Dabei hatten die Gastgeber nicht einmal ihr Ausländerduo Devos/Hazen in Bestform gebraucht.

Die einwöchige Pause kommt gerade rechtzeitig

Immerhin bemerkte der EHC Olten nach gut 40 Minuten, dass auch dieser HC Ajoie mit etwas mehr Aggressivität, Leidenschaft und Aufsässigkeit seine lieben Probleme bekommt und Fehler begeht.

Knelsen (nach einer wunderbaren Passstafette), Fogstad Vold und Weder verzeichneten plötzlich äusserst rare Topchancen, ehe Leonardo Fuhrer, einer der aktivsten Oltner, wenig später im Slot nachsetzte und die Scheibe doch noch im Tor unterbrachte (47.).

Auch danach versuchte der EHC Olten den Anschluss zu finden, doch der HC Ajoie spielte dies mit der Klasse eines Ligadominators kontrolliert herunter. Und dennoch fragt man sich: Warum gelingt es dem EHC Olten abermals nicht, jene Leistung des Schlussdrittels konstant über 60 Minuten abzurufen?

Die Antwort dürfte sehr wohl bei den Energiereserven zu finden sein. Der Tank der Spieler schien zuletzt markant eingebrochen zu sein. 9 Spiele in 18 Tagen schien an den Kräften zu zehren - insbesondere im mentalen Bereich. Die einwöchige Pause kommt also gerade rechtzeitig. Am nächsten Samstag empfängt der EHC Olten den HC Sierre.