2:1-Führung in der Serie hin oder her: Es machte in diesem Playoffspiel drei den Anschein, als würden die Powermäuse arg an den Kräften zehren. Schliesslich fiel auch den Langenthalern auf, dass der Gegner die Energiereserven anzapfte: «Wir merkten, dass bei den Oltnern ‹der Pfuus ausgeht›, aber wenn man nur ein Tor schiesst, wird es schwierig, dass man das Spiel gewinnt», kostete SCL-Verteidiger Claudio Cadonau im TV-Interview im Hinblick auf die weiteren Spiele einen kleinen Seitenhieb in Richtung EHCO aus.

Muss der EHC Olten tatsächlich physisch am Anschlag spielen? Die Passivität habe sicher viel Kraft gekostet, «aber nichtsdestotrotz haben wir gewonnen, was uns wiederum viel Energie gegeben hat», meint Silvan Wyss, der als unermüdlicher Kämpfer im Team stets vorangeht und von geblockten Schüssen einige blaue Flecken davon trug.

EHCO-Trainer Chris Bartolone meint: «Drei Spiele in fünf Tagen, zwei davon gingen in die Verlängerung. Langenthal war in Spiel zwei etwas müder als wir, nun waren wir es. Playoffs gehen an keinem Eishockeyspieler spurlos vorbei», so Bartolone.

Er habe deswegen seinen Spielern angeraten, nicht den Anspruch zu haben, besonders Einfallreiches auf das Eis zaubern zu wollen, sondern vielmehr «smart und einfach» zu spielen.

Energielevel: 75 von 100

Doch wie hoch schätzt Trainer Chris Bartolone den Energielevel seiner Mannschaft von 1 bis 100 nach derzeit neun gespielten Playoffpartien ein? «Ich würde sagen: Bei 75 Prozent», sagte Bartolone am Sonntag unmittelbar nach dem Spiel.

Nun wurden die Batterien beim EHCO am trainingsfreien Montag wieder aufgeladen. Fragt sich nur: Wie stark? Klar ist: Die Energiereserven werden nunmehr von Spiel zu Spiel zu einem gewichtigen Thema.