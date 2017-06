Anlässlich des traditionellen Abendmeetings im Stadion Kleinholz in Olten wird am nächsten Dienstag die Weltklasse-Mittelstreckenläuferin Jennifer Simpson am Start stehen. Die US-Amerikanerin wird in Olten den 800 Meter Lauf bestreiten als Vorbereitung für ihren Einsatz über 1 500 Meter am Diamond League Meeting in London.

Simpson wurde 2013 Weltmeisterin über 1 500 Meter sowie Vize-Weltmeisterin zwei Jahre davor. Beim Abendmeeting in der Dreitannenstadt werden zwei Pacemaker für ein schnelles Rennen sorgen, um der 31-Jährigen einen Angriff auf ihre persönliche Bestzeit von 2:00.45 Minuten zu ermöglichen.

Nebst der Weltklasseathletin aus den USA gehen in Olten zahlreiche regionale Spitzenathleten an den Start. Wettkampfbeginn ist um 18 Uhr, der 800 Meter Lauf mit Jennifer Simpson startet um 21:15 Uhr.