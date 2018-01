«Nach internen Diskussionen und Analysen der aktuellen Situation ist der Verwaltungsrat einstimmig zum Schluss gekommen, dem gesamten Coaching-Staff wie auch der Mannschaft sein vollstes Vertrauen auszusprechen – in der Überzeugung, dass Trainer und Spieler gemeinsam den EHCO sportlich wieder auf Kurs bringen.» So teilte der EHC Olten gestern Nachmittag via Kommuniqué mit, dass Bengt-Ake Gustafsson und der Rest des Trainerteams im Amt bleiben werden. Und zwar bis Ende Saison. Es gibt also kein wenn und aber mehr. Gustafsson soll seinen Vertrag erfüllen können.

Bei der Evaluation der Lage der Dinge spielte unter anderem auch die Tatsache eine Rolle, dass der EHCO in den letzten beiden Saisons jeweils in der Schlussphase der Meisterschaft den Trainer wechselte, die erhofften Resultate aber dennoch ausblieben. Diesen unseligen Kreislauf möchte man bei den Powermäusen offensichtlich beenden.

Gerettet hat Gustafsson letztlich der kämpferische Auftritt der Mannschaft am Sonntag gegen Langenthal. Hätte man sich auf ähnliche Art und Weise wie am Freitag in Visp «abschlachten» lassen, dann hätten der Klubführung die Argumente für einen Vertrauensbeweis gegenüber dem Schweden und seinem Staff gefehlt. Zudem berücksichtigte man bei der Analyse auch die kritische, personelle Situation.