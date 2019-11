EHCO-Trainer Söderström nach 7:2-Galavorstellung: «Wir haben unsere Identität gefunden»

Ich besuchte am Mittwoch zur Vorbereitung das Spiel Kloten gegen Winterthur. Kloten lag 0:2 zurück, dann nahmen sie das Timeout, kehrten das Spiel und gewannen 8:2. Das hätte uns auch passieren können. Wir gingen mit Respekt in die Partie, aber wir haben die Challenge angenommen.

Wir haben es über 60 Minuten kontrolliert (macht grosse Augen). Wir haben kurz vor der ersten Pause in Unterzahl ein unnötiges Gegentor erhalten. Es war hart, dies zu akzeptieren. Wir haben das Momentum verloren, waren etwas irritiert. Aber der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir im zweiten Drittel weiter an uns geglaubt haben, nach vorne spielten und ihnen nie die Zeit gaben, stärker zu werden.

Es war ein Sieg im Zeichen des Teams.

Ich sah hart arbeitende Spieler, robuste, zweikampfstarke Spieler mit grossem Willen. Ich habe auch Spieler gesehen, die Verantwortung übernommen haben – und das macht mich besonders stolz. Vor allem auch, weil es keine Rolle spielte, ob die Rudolf-Linie oder die Ausländer-Linie auf dem Eis stand.

Was, denken Sie, löst dieser Sieg nun im Team aus?

Ich bin glücklich, wie wir zusammengerückt sind in den letzten paar Wochen und unsere DNA, unsere Identität, gefunden haben. Als neuer Coach sind solche Spiele – in jedem Team – wichtig, um auch mitzuteilen: Hey, wir sind auf dem richtigen Weg, vertraut ihr mir jetzt? Ich will damit nicht sagen, dass dieser Sieg auf meiner oder Dennis‘ Arbeit beruht, ganz im Gegenteil. Es kommt darauf an, was die Spieler tun. Aber es ist mein Job, die Richtung vorzugeben. Und wir befinden uns auf dem richtigen Weg.