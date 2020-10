EHCO-Trainer Fredrik Söderström nach der 3:4-Derbyniederlage: «Das zeigt mir, dass wir doch eigentlich die Qualität haben»

0:3 zurück zu liegen nach 20 Minuten, darauf zu reagieren, wieder zurück zu kehren und näher am 3:3 zu sein als am 2:4 – das hat mich beeindruckt. Nur statt den Ausgleich zu schiessen, begehen wir wieder einen Fehler, eine fehlerhafte Entscheidung, was ihnen eine Chance ergibt - Boom, ein Tor. Es macht es nach einem solchen Auf und Ab unglaublich schwer, in den Kampf zu finden und den Ausgleich zu suchen, wenn man immer wieder zurückgeworfen wird.

Am Ende ist es meine Verantwortung. Ich habe den Spielern gesagt: Lasst es mich wissen, wenn ihr nicht versteht, was ich meine. Wir hatten am Freitagmorgen noch eine lange Videosequenz, wir gingen durch etliche Details, woran wir uns halten sollten. Ich bin unglaublich enttäuscht und es ist frustrierend, so zu verlieren und ich sah, dass es den Spielern genauso erging. Aber ich will Ihnen etwas sagen.

Wie lässt sich das verhindern? Woran liegts?

Ich glaube nicht, dass es zum Beispiel am System liegt, falls Sie darauf ansprechen wollen. Wir hatten kein Gegentreffer kassiert wegen eines blinden Forecheckings oder so ähnliches. Wir hatten zum Beispiel ein wirklich gutes Unterzahlspiel gezeigt, wir haben bloss schlechte Entscheidungen getroffen, die wir nicht hätten machen dürfen. Das macht es so unglaublich schwierig für mich als Coach, ich kann den Spielern dafür nicht das Genick brechen. Wir können uns nicht leisten, einen Spieler für seinen Fehler zu bestrafen und ihn auf der Bank zu lassen. Was man daraus lernen kann: Demütiger sein und sich an unseren Plan halten.

Das klingt doch einfacher, als es ist.

Nun, ich kann den Willen der Spieler nicht anzweifeln, sie haben gekämpft. Es ist ein unglaublich schlechter Start, wir waren in den ersten 10 Minuten nicht bereit und dafür sollten wir uns schämen. Ein Gegentor nach acht Sekunden, das ist nicht schönzureden. Aber was wir nach diesem ersten Drittel gezeigt haben, das war sehr gut. Das zeigt mir, dass wir doch eigentlich die Qualität haben. Wir müssen es nur schön verpacken und auf das Eis bringen. Das wird unsere grosse Challenge sein der nächsten Wochen.

Was haben Sie Ihren Spielern nach den ersten 20 Minuten gesagt? Sie haben Simon Rytz durch Matthys ersetzt.

Es mag ein paar bestimmte Worte gebraucht haben, das war auch nötig nach diesem Start. Das Wichtigste war aber, es mag vielleicht komisch klingen, dass wir unsere Köpfe aktivierten. Wir mussten mit mehr Cleverness agieren, wir spielten teilweise naiv, verloren viele Situationen und Zweikämpfe. Schliesslich brachten wir noch mehr harte Arbeit ins Spiel, was eigentlich die Basis war, den Anschluss zu finden.

Wie geht es nun weiter? Auch Sie haben derzeit wohl nicht nur Gedanken ans Eishockey?

Nein, es ist eine verrückte Zeit. Ich kann nur für mich sprechen, am Nachmittag all die News: Mit Visp ein weiteres Team in Quarantäne, Solothurn erlaubt noch 1000 Zuschauer, Bern führt verschärfte Massnahmen ein. Wir können für all diese Geschichten niemandem die Schuld zuweisen, wir sitzen alle im selben Boot und zwar weltweit. Wir müssen das Beste daraus machen. Kurzum: In Langenthal zu verlieren bedeutet noch keine Krise, eine Krise erleben wir mit dem Coronavirus. Aber ich muss schon sagen, dass das Ganze nun mit unserer sportlichen Situation auch nicht glücklicher macht. Ich hoffe sehr, dass wir nächste Woche Eishockey spielen können.