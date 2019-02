«Wir waren alle enttäuscht, dass wir nicht Platz eins oder zwei holen konnten. Denn wir haben in all den Wochen viel investiert, auch um unsere Ziele in der Regular Season zu erreichen. Nun haben wir es knapp verpasst», bedauert Trainer Chris Bartolone und ergänzt: «Aber wir alle wissen, dass wir ein gutes Team sind und wir nie ausgelernt haben, auch in den Playoffs nicht. Es gilt nun, unsere Konzentration voll und ganz auf dieses erste Spiel zu legen», sagt Bartolone.

Starke Ausländer, hohes Tempo

Die vier Qualifikations-Niederlagen gegen die Walliser seien unter dem Strich vielleicht nicht einmal so schlecht gewesen. «Wir haben in diesen Spielen gelernt, dass sich Visp nie aufgibt», weiss Bartolone. Das sei in all ihren Gesprächen ein zentraler Punkt gewesen: «Bei jedem einzelnen Puckeinwurf muss egal sein, ob es 0:0 steht, wir 3:0 führen oder wir irgendeinen Rückstand aufzuholen haben», so Oltens Headcoach.

Bartolone weist ausserdem auf die beiden Visper Ausländer Dan Kissel und Mark Van Guilder hin. Aber auch sonst hätten die Walliser viele talentierte Spieler in ihren Reihen, die verstehen würden, das Tempo hochzuhalten. «Sie spielen nicht das attraktivste Eishockey, aber ihre Geschwindigkeit, ihre Aggressivität lässt es so aussehen. Ihre Hartnäckigkeit macht sie gefährlich.»

Es stimme ihn positiv, dass sie in drei von vier Duellen in Führung gingen. Letztlich gehe es dann darum, die Eishockey-Klischees zu erfüllen: Den Fuss nicht vom Gaspedal nehmen und bei einer Führung das Selbstvertrauen aufs Eis zu bringen, den Todesstoss zu verpassen.