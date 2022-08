EHC Olten Trainingsauftakt mit einem prominenten Gast: Ex-Nationalspieler Thomas Rüfenacht will sich empfehlen Mit Thomas Rüfenacht, Timo Haussener, Alain Boppart und Gianluca Zaetta standen zum Auftakt des EHCO-Eistrainings gleich vier Gastspieler auf dem Eis im Kleinholz. Teilweise in der Hoffnung, sich in den kommenden Wochen für einen Vertrag beim Swiss Ligisten empfehlen zu können.

Neben den «regulär» unter Vertrag stehenden, 22 Kaderspielern konnte das Oltner Trainerduo Lars Leuenberger/Stefan Schneider an diesem Dienstag-Mittag gleich vier Gastspieler auf dem Eis begrüssen. Ein Name sticht dabei besonders heraus: Thomas Rüfenacht.

Der 37-Jährige wurde mit dem SC Bern zweimal Meister, nahm an zwei Eishockey-Weltmeisterschaften sowie an einem Olympischen Turnier teil und bestritt über 600 Spiele in der National League. Beim SCB erhielt der Stürmer keinen neuen Vertrag mehr und ist seither auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

In Olten erhält er nun offenbar die Chance, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen - beim EHCO oder einem anderen Team. Obs zu einer Zusammenarbeit mit dem EHCO kommt, wird letztlich vor allem davon abhängen, ob man sich a) finanziell findet und b) wie es mit der Fitness Rüfenachts aussieht.

In der vergangenen Saison verpasste der Flügel einen Grossteil der Spiele, weil er sich von einer schweren Knieverletzung erholen musste. Klar ist: ein fitter Thomas Rüfenacht wäre mit seiner Erfahrung und seiner Spielweise eine echte Verstärkung für den EHCO.

Interessant ist auch die Personalie Timo Haussener: Der 25-Jährige, der in der vergangenen Saison von Lugano zu Fribourg transferiert worden war, hat bisher noch keinen neuen Klub gefunden. Als Mittelstürmer wäre er für die Kadertiefe beim EHCO sicher wertvoll. Aber auch hier stellt sich letztlich die Frage, wie und ob Haussener ins Budget und generell in die Mannschaft passt.

Gianluca Zaetta wurde ursprünglich als Ersatz für Lucas Rötheli als Trainingsgast eingeladen. Man ging beim EHCO davon aus, dass der neue Goalie zum WM-Aufgebot der Schweizer U20-Nationalmannschaft gehören würde. Nun hat der Sohn von Olten-Legende André Rötheli den Sprung in den WM-Kader verpasst und ist deshalb von Beginn des Sommertrainings an dabei. Der Ex-Langnauer Zaetta wird vorderhand trotzdem in Olten mittrainieren.