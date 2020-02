EHC-Olten-Topskorer Dion Knelsen im Oltner Capitol geehrt: «Ich hatte noch immer kein gutes Fondue»

Zwei Tage vor dem Beginn der Playoff-Viertelfinals in der Swiss League traf man am Montagnachmittag im Oltner Kino Capitol auf besonders viele Eishockey-Talente: Die Topskorer der 12 Swiss-League-Vertreter wurden für ihre herausragenden Leistungen geehrt.

Dion Knelsen, Topskorer des EHC Olten, erreichte in 44 Spielen 60 Punkte und erspielte sich damit für den Nachwuchs 12000 Franken. Insgesamt überreichte Hauptsponsor Postfinance dem Schweizer Eishockey Schecks in der Höhe von 248800 Franken, wovon die Hälfte an die Klubs fliesst. Die Krone des Besten durfte sich zum dritten Mal in den letzten vier Jahren Ajoies Philip-Michael Devos aufsetzen, der unglaubliche 98 Skorerpunkte in 44 Spielen sammelte.