Er sagt: «Ich fühle mich sehr wohl in Olten. Ich erhalte viel Eiszeit und viel Verantwortung. Aber ich habe noch andere Optionen, die ich prüfen möchte.» Es würde jedenfalls nicht erstaunen, wenn NLA-Teams wie Kloten, Ambri oder Langnau auf ihrer Suche nach immer wie begehrteren Verteidigern ein Auge auf den Oltner geworfen hätten. Ein Wechsel innerhalb der Swiss League scheint unwahrscheinlich. Immerhin: Mit der vor Weihnachten bekannt gegebenen Verpflichtung von Daniel Eigenmann (von La Chaux-de-Fonds) haben sich die Oltner bereits mit einem weiteren offensivstarken Verteidiger abgesichert bei einem allfälligen Abgang Rouillers.

Ein weiterer Ausländer geplant

Apropos Transfermarkt: Es ist absehbar, dass sich der EHC Olten nach einem weiteren Ausländer umschaut. Dies aus zwei Gründen. 1.) Scheint es je länger je unwahrscheinlicher, dass Ryan Vesce, der immer noch an den Nachwehen einer Gehirnerschütterung leidet, in dieser Saison noch einmal aufs Eis zurückkehrt. 2.) Müssen die EHCO-Verantwortlichen auch im Auge behalten, wie sich Jay McClements Optionen hinsichtlich der kanadischen Nationalmannschaft und den Olympischen Spielen entwickeln.

McClement hinterliess bei seinem ersten Einsatz mit dem Team Canada am Spengler Cup bereits einen bleibenden Eindruck. Es würde deshalb nicht überraschen, wenn der Routinier plötzlich noch zu einer valablen Alternative für die Auswahl der Ahornblätter wird und dem EHCO damit im Februar, während des Olympia-Turniers in Südkorea, fehlen würde. Überraschen lassen will man sich deshalb auch in Olten nicht. Zumal von Anfang an klar war, dass man in den Playoffs mit drei (gesunden) Ausländern an den Start gehen möchte.