Jetzt live: Findet der EHC Olten beim Derby in Langenthal in die Erfolgsspur zurück?

Nach der ersten Heimniederlage dieser Saison am vergangenen Samstag gegen den HC Thurgau, strebt der EHC Olten in Langenthal Wiedergutmachung an. Die bisher makellose Bilanz im Schoren soll erhalten bleiben. In den ersten beiden Duellen siegten die Oltner 5:0 und 2:0. Folgt nun der dritte Streich?