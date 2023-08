EHC Olten Garry Nunn im Interview: «Meine Gefühlslage schwankt seit Wochen zwischen glücklich und traurig» Am Montagabend wurde bekannt, dass der Kanadier Garry Nunn den EHC Olten am Ende der laufenden Saison in Richtung Visp verlassen wird, wo er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Im Interview beschreibt der Oltner Publikumsliebling, wie die Reaktionen auf seine Entscheidung ausgefallen sind, erklärt seine Beweggründe und garantiert, dass er bis zum Schluss alles für den EHCO geben wird.

Exklusiv für Abonnenten

Der EHC Olten ist ihm ans Herz gewachsen: Garry Nunn. Marc Schumacher / freshfocus

Garry Nunn, wie haben Sie den Montagabend erlebt, als die Transferbombe platzte?

Garry Nunn: Ich habe zusammen mit meiner Frau gemütlich einen Film geschaut und hatte mein Handy irgendwo deponiert. Als ich dann später drauf geschaut habe, hatte ich dort unzählige Nachrichten und Anrufe drauf. Da wusste ich, dass etwas passiert ist (lacht).

Und wie geht es Ihnen einen Tag später?

Ich fühle mich okay. Ich wusste ja, dass die Nachricht früher oder später rauskommen wird. Es war kein Geheimnis. Wir mussten einfach noch den richtigen Zeitpunkt finden, um den Transfer zu veröffentlichen. Die EHCO-Verantwortlichen, einige meiner Mitspieler und meiner engsten Freunde wussten bereits seit Längerem Bescheid.

Eigentlich gibt es für solche News ja keinen richtigen Zeitpunkt. Und verheimlichen kann man sie in der Regel auch nicht lange. Sind Sie jetzt auch ein wenig erleichtert, dass es raus ist?

Ich wollte, dass es bekannt wird. Denn je länger man es unter dem Deckel hält, umso schwieriger wird es. Und es ist gerade für Ausländer schon speziell, dass man so früh in der Meisterschaft bereits einen Vertrag für die nächste Saison im Sack hat.

Wie fielen die Reaktionen aus?

Ich habe viel Unterstützung aus meinem Umfeld erfahren. Aber natürlich gibt es auch Leute, die nicht so glücklich sind mit meiner Entscheidung. Das ist traurig, aber das gehört zum Business. Ich verstehe die Enttäuschung der Fans.

Man kann es ja auch so sehen: Wenn die Leute nicht traurig wären über einen Abgang, dann wäre das kein gutes Zeichen.

(lacht) Ja, das höre ich oft. Aber das macht es nicht einfacher. Es ist nicht schön, wenn man die Leute enttäuschen muss.

Wie liefen die Verhandlungen mit Visp?

Ungefähr vor einem Monat kontaktierten die Visper meinen Agenten und deponierten ihr Interesse. Der frühe Zeitpunkt hat mich ehrlich gesagt überrascht und auch ein wenig auf dem falschen Fuss erwischt. Weil ich noch keine Gedanken an meine Zukunft verschwendet hatte. Normalerweise schaut man mal, wie die Saison läuft, ehe man sich mit einem neuen Vertrag auseinandersetzt.

Und sie erhielten offensichtlich ein sehr gutes Angebot.

Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen. Aber ja, es war ein gutes Angebot, welches viele Faktoren erfüllte, die für mich hinsichtlich meiner Zukunft wichtig waren. Man war in Visp bereit, in mich zu investieren. Und ausserdem ist es auch sportlich eine neue Herausforderung für mich. In Olten hatten wir immer gute Teams und waren erfolgreich. In Visp geht es auch darum, nach schwierigen Jahren den Turnaround zu schaffen. Das reizt mich. Es ist ein guter Klub mit Ambitionen.

Sie werden 33 Jahre alt. Da ist alleine schon ein Zweijahresvertrag eine schöne Sicherheit.

Ich fühle mich zwar wie 23 auf dem Eis (lacht) – aber ja, das Alter spielt schon eine grosse Rolle.

Ich muss vor allem für meine Familie sorgen. Ich brauche Sicherheit und Stabilität. Und die konnte und wollte mir Visp für zwei Jahre geben.

In Olten hatte ich immer Einjahresverträge, was für die Familie nicht immer einfach war, weil man nie wusste, ob und wie es weitergeht.

Wie verlief der Kontakt mit dem EHCO?

Nachdem ich von Visp das Angebot erhalten hatte, habe ich Sportchef Marc Grieder informiert und mit ihm das Gespräch gesucht. Ich wollte mit dem EHCO reden, bevor ich mich entscheide. Das hat auch mit Respekt zu tun. Als ich mich entschieden hatte, hatten alle Beteiligten Verständnis für meine Entscheidung.

Die grösste Sorge der EHCO-Fans ist natürlich, dass man von jetzt an nicht mehr den «alten» Garry Nunn sieht, da Sie nun bereits einen Vertrag für die kommende Saison bei einem anderen Klub im Sack haben…

Alle, die mich hier in Olten kennen, wissen, dass das niemals der Fall sein wird. So bin ich nicht. Es käme mir nicht im Traum in den Sinn, wegen meiner Zukunft in einem anderen Team hier irgendwie vorzeitig aufzugeben. Im Gegenteil: Ich werde hoffentlich noch besser und härter spielen. Für mich ändert sich deswegen überhaupt nichts.

Mein Ziel bleibt das gleiche: Ich will mit dem EHC Olten Meister werden und helfen, dass wir in die National League aufsteigen. Nichts würde mich glücklicher machen, als diesen Klub als Champion verlassen zu dürfen.

Sie wirken sehr emotional. Olten ist Ihnen offensichtlich ans Herz gewachsen…

Ja, dieser Ort ist ganz speziell für mich. Ich habe bereits drei wunderbare Jahre erlebt und stehe jetzt in meiner vierten Saison. Ich habe mich noch nirgendwo zuvor so wohl gefühlt wie in Olten, das für mich zu einer zweiten Heimat geworden ist. Ich habe hier so viele tolle Menschen kennen gelernt – auf und neben dem Eis. Auch darum: So schön es ist, dass meine Zukunft geregelt ist: Meine Gefühlslage schwankt seit Wochen zwischen glücklich und traurig.

Kommen wir noch zu Ihrer Verletzung. Wie fühlen Sie sich?

In der ersten Woche hatte ich noch grosse Schmerzen und konnte kaum laufen. Aber inzwischen fühlt sich der Oberschenkel wirklich gut an. Ich bin jeden Tag auf dem Velo, mache viel Physiotherapie. Es geht täglich immer besser. Deshalb hoffe ich, dass ich nächste oder übernächste Woche wieder zurück auf dem Eis bin. Ich bin optimistisch.