«Diese Mannschaft hat viel Herz gezeigt»: Der EHC Olten gewinnt dank grossem Kampfgeist gegen Langenthal 3:2

Für uns in der Sportwelt ist es immer wieder schön zu gewinnen, es liegt in unserer Natur. Doch wir sind vernünftig genug, um zu wissen, dass manchmal das Gegenteil passiert, aber es ist gleichzeitig der Charme dessen, was wir tun. Das Gefühl von Stolz, wo Glück auf Erleichterung trifft. Wenn wir verlieren, können wir daraus lernen und weitermachen. Als Trainer gibt es etwas, das schwer zu erklären ist, wenn die Spieler herzlich und aufrichtig lächeln, da ist geteilte Freude unerklärlich fein.

In einer Zeit, in der wir einen Mundschutz tragen müssen, strahlen die Augen viel aus. Heute hatten wir eine besondere Erfahrung gemacht. Wir haben einen ungewöhnlich starken und mutigen Jungen getroffen. Sehr krank, auf unbegreiflich traurige Weise. Er hatte einen grossen Wunsch, während eines Spiels dem EHC Olten nahe zu stehen. Das haben wir vor ein paar Tagen erfahren, viele von uns hatten Schwierigkeiten, sich mit dem zu beschäftigen, was wir erwarten würden. Ich bin dankbar für die Art und Weise des Vereins, der dies ermöglicht hat und nicht zuletzt auch, wie wir als Team damit umgegangen sind. Ich bin beeindruckend von der Reaktion in dieser Situation.

Wir hatten ein hartes Derby zu gewinnen, das in diesen Tagen komplett ohne Zuschauer ausgetragen wird. Diese seltsame Stille. Was ich aber sehen durfte, von unseren Spielern und nicht zuletzt von diesem Jungen, der mit seiner Familie das Spiel sehen durfte und zusammen mit seinem Bruder nach dem Spiel lange in der Garderobe war, macht mich wahnsinnig dankbar und stolz. Was für ein Typ, was für Spieler, was für eine tolle Erfahrung, mitten in diesem Elend. Wir alle leben in einer seltsamen Zeit, aber es gibt vieles in Relation zu setzen.

Ich weiss, dass viele Menschen jetzt leiden, es ist eine schwierige Zeit. Für manche mehr als für andere. Viele von uns können sich tatsächlich zusammenreissen. Wir, die wir über kleine Dinge jammern. Viele, auch ich gehöre dazu, vermissen Freunde, Familie und ein normales Leben. Andere jedoch sind krank und haben viel die grösseren Herausforderungen zu meistern. Es ist hart, das Leben legt sich mit uns auf eine Art und Weise an, die wir uns oft nicht vorstellen können. Wir alle haben einen Grund zu kämpfen und viele von uns haben gute Gründe zum Lächeln, aller Schwierigkeiten zum Trotz!

Es war eine grossartige Erfahrung, heute Abend gemeinsam mit einem jungen Mann zu gewinnen, der unsere Garderobe besucht hat. In diesen Zeiten kämpfen viele hart. Wir machen das gemeinsam. Ihn nach dem Match lächeln zu sehen, machte mich glücklich und dankbar!