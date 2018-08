«Hey, schaust du ernst?», fragt Kevin Nützi beim Fotoshooting, lehnt sich nach vorne und schaut um den Pfeiler zu Marco Campigotto. «Logisch, es geht ja ums Derby», erwidert dieser. Beide lachen. Es ist eine Szene, welche die Beziehung der beiden perfekt widerspiegelt. Auf dem Spielfeld sind sie Konkurrenten, neben dem Platz Kollegen, die im Ausgang gerne auch mal gemeinsam ein Bier trinken.

Marco Campigotto spielt beim TV Olten, Kevin Nützi beim Erzrivalen Neuendorf. Die beiden sind fast gleich alt, haben praktisch zur selben Zeit mit dem Faustballsport begonnen und spielen auf derselben Position (Zuspiel). Die ersten Duelle lieferten sie sich bereits vor mehr als zehn Jahren bei den U15-Junioren. An eine Direktbegegnung aus der Juniorenzeit können sich die beiden noch immer erinnern, als wäre es gestern gewesen. «Das war bei den U18-Junioren. Wir haben in der Halle in Alpnach gespielt. Das Finale lautete Olten gegen Neuendorf, und ein Kurzsatz auf fünf Punkte musste entscheiden, wer den Titel gewinnt», so Campigotto. «Genau, den Satz haben wir mit 5:4 gewonnen», ergänzt Nützi. «Leider ja.»

Zu spät ins Nati-Training

Kurz nach diesem Finalspiel waren Nützi und Campigotto dann für einmal gemeinsam unterwegs. Beide waren ins erweiterte U18-Kader berufen worden und durften an einen Zusammenzug in Jona. «Es war für beide das erste Aufgebot. Wir hatten eine Riesenfreude und entschieden uns, gemeinsam mit dem Zug anzureisen. Wir haben dann aber in Zürich nicht den richtigen Zug nach Jona erwischt und in Jona fanden wir die Halle nicht», erinnert sich Nützi. «Das war noch vor der Smartphone-Zeit. Wir konnten also weder den Weg zur Halle googeln, noch den Trainer anrufen», so Campigotto. Und so begann das erste Nati-Training für die beiden mit einem «Zusammenschiss» des Trainers, weil sie viel zu spät eingetroffen sind.