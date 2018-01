Die Niederämter haben in den letzten Jahren in der 2. Liga inter aber mehrfach bewiesen, dass sie sich bravourös aus teilweise ausweglosen Situationen befreien können. Ueli Schenk, Vizepräsident Roland Gruner und Trainer Herbert Fischer bleibt Zeit bis zum 10. März und dem ersten Rückrundenspiel, um eine schlagkräftige Truppe zusammenzubasteln. Dulliken muss in der Rückrunde mindestens einen Platz gutmachen, um dem Abstieg zu entkommen.

Dieses Vorhaben könnte dadurch erschwert werden, dass Nils Wernli dem Team in der Rückrunde möglicherweise fehlen wird. Der Captain, der in der Vorrunde 8 der insgesamt 14 Dulliker Tore erzielt hat, möchte sich auf seine Weiterbildung konzentrieren. Schenk hofft, dass Wernli dem FCD in der zweiten Saisonhälfte trotzdem zur Verfügung steht. Ende Januar starten die Niederämter offiziell in die Rückrundenvorbereitung und Mitte Februar gehts ins Trainingslager nach Recife, Brasilien.

Unterstützung vom FC Solothurn

Wenn sich Wangen bei Olten, Dulliken und Olten gegenseitig die Spieler abluchsen, könnte der FC Biberist zum lachenden Vierten werden. Dies hofft zumindest Trainer Vincenzo Salerno. Die Wasserämter werden vom zweitletzten Rang aus mit einem Rückstand von drei Punkten auf einen Nicht-Abstiegsplatz in die zweite Saisonhälfte steigen. Der letztjährige Solothurner Meister stand bereits vorgestern zum ersten Mal wieder auf dem Rasen. Der FC Biberist kann heuer den Kunstrasen in Biel benutzen, was Salerno als grossen Vorteil sieht.

Auch die guten Beziehungen zum FC Solothurn zahlen sich aus. So wird FCS-Angreifer Dario Kopp in der Rückrunde beim FC Biberist Spielpraxis sammeln. «Er trainiert zweimal pro Woche mit Solothurn und zweimal bei uns», erklärt Salerno. Kopp sei zwar noch jung, trotzdem erhofft er sich einiges vom «Knipser». «Wir wollen ihn aber nicht unter Druck setzen.»

Damit sind Salernos Aktivitäten auf dem Transfermarkt beendet: «Dario Kopp ist unser einziger Zuzug. Wir werden das Kader nicht mehr verändern. Ich hatte eigentlich noch einen Mittelfeldspieler gesucht, allerdings nicht die richtige Lösung gefunden. Für diese Position werden wir aber intern eine Alternative finden.» Der FC Biberist wird sich vom 10. bis 18. Februar im Trainingslager auf Malta für den Abstiegskampf rüsten.