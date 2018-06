Auf die Saison 2012/13 fand er Aufnahme ins U16-Team der Berner Young Boys und machte in der Bundeshauptstadt eine Bürolehre in der Versicherungsbranche. In dieser Zeit erhielt Arifi ein Aufgebot für die Schweizer U16-Auswahl. Es blieb bei einem Testspiel gegen Österreich. «Weil mir als Kosovare der Schweizer Pass fehlte, durfte ich in der EM-Qualifikation nicht eingesetzt werden», bedauert er. Er will den Pass nun erwerben.

Die Super League als Ziel

Über YB U17, Luzern U18, Thun U21 und GC U21 kam Shpetim Arifi auf die Spielperiode 2016/17 zum Berner Promotions-Klub Breitenrain. Auf die laufende Saison wechselte der gelernte Aussen-Mittelfeldspieler, der allerdings auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann, zum FC Solothurn.

«Sportchef Bidu Zaugg überzeugte mich mit dem Konzept und ich musste nicht lange überlegen, weil Solothurn Ambitionen hat und ich auch und er mich als Verstärkung sah», so Arifi. In diesem Licht sind seine Wechsel zu sehen.