Gewehr 300m: Mit dem hervorragendem Rundenhöchstresultat von 1537 Pkt. behauptete Niederbuchsiten SV seine Führung in der Liga A. Den letzten Finalplatz erkämpften sich die MS Boningen. Die weiteren Finalisten heissen: Oberbuchsiten SV, Gerlafingen FS, Dornach FS und Kleinlützel SG. Dies bedeutet, dass Walterswil FS und Niederbuchsiten SV 2 den Ligaerhalt nicht geschafft haben und im kommenden Jahr in der B-Liga starten werden. Sie werden ersetzt durch die beiden Siegermannschaften in den B-Ligen, nämlich durch Aeschi RSV und Oekingen SG.

In den Gruppen der 1. Liga konnte nur Hofstetten-Flüh SG seine Führungsposition nicht halten, da sie von Aedermannsdorf-Herbetswil SG mit dem Traumresultat von 760 Pkt. überholt wurden. Matzendorf SG, Lüterswil-Biezwil SG und Gunzgen MS konnten ihre Spitzenposition verteidigen und somit werden sie zusammen mit Aedermannsdorf-Herbetswil in die B-Ligen aufsteigen. In der 2. Liga heissen die aufstiegsberechtigten Mannschaften Walterswil FS 2, Solothurn Stadtschützen, Obererlinsbach SG sowie Obergerlafingen SG.

Junioren 300m: Für den Final haben sich qualifiziert: Niederbuchsiten SV, welches mit 378 Pkt. ein Traumresultat erzielte, und Messen SG überholte, sowie Neuendorf-Härkingen SV, Welschenrohr SV 2, Fulenbach-Kappel SG und Boningen MS.

Pistole 50/25m: Am Final teilnahmeberechtigt sind Langendorf PS 1, Oberbuchsiten SV 1, Oberbuchsiten SV 2 und Bärschwil/Grindel PS. Büren PC und Gerlafingen PC müssen leider absteigen. In den B-Ligen blieben die beiden Führenden mit grossem Abstand an der Spitze und steigen auf. Es sind dies Seewen PS 1 und Solothurn Stadt1. Auch die zweite Mannschaft der StadtSolothurn siegte, jedoch in der 1. Liga und wird somit im kommenden Jahr in der B-Liga startberechtigt sein.