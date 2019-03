Der 4:0-Erfolg über Visp basiere nämlich viel mehr auf einer «geschlossenen Teamleistung». Gewichtige Ausfälle wie Schirjajew, Horansky oder Truttmann hätte das Team als Ganzes kompensiert.

«Es sind wichtige Spieler ausgefallen. Umso mehr sind wir zusammengestanden. Das schweisst zusammen. Jeder weiss, was zu tun ist. Jeder hat seine Rolle wahrgenommen und seinen Job gemacht», so der 35-jährige erfahrene Torhüter.

Es passt dazu, dass Simon Rytz trotz persönlich überragender Werte das Team in den Vordergrund stellt. Würden alle Spieler ihre Rollen so professionell angehen, wie der Teamplayer dies in seiner bisherigen Karriere schon tat, käme es in keinem Profisport-Team mehr zu Unstimmigkeiten.

Rytz macht es auch selbst dann, wenn es ihm persönlich nicht rund läuft. So geschehen in den Playoffs vor einem Jahr, als die Gegebenheiten umgekehrt waren, sich Matthias Mischler in einen Playoff-Rausch spielte und Rytz die Ersatzrolle blieb.

«Mischler und ich verstehen uns blendend und schätzen uns gegenseitig sehr. Wir kennen die Rolle des Gegenübers, wissen das einzuordnen und damit umzugehen», so Rytz, dessen Vertrag noch bis Ende Saison 2020 läuft. Es brauche leider nun mal nur einen Goalie, was für keinen Torhüter der Welt eine einfache Situation sei. Klar ist: Behält Rytz seine Leistung konstant hoch, gibt es für Trainer Bartolone wohl kaum Gründe, zu rotieren.