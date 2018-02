Trainer Bengt-Ake Gustafsson bestätigt, dass die Ausländer in seinem Spiel keine Privilegien geniessen sollen und genauso viel Verantwortung tragen wie die Jungen: «Ich möchte mit vier Linien durchspielen. Ich hatte damit Erfolg. Meine Erfahrungen sind, dass das einem Team im Verlaufe einer Saison zugutekommen kann», sagt er und ergänzt: «Vielleicht sind jene Spieler dann gerade in den entscheidenden Momenten in den Playoffs mental und körperlich frischer, um forciert zu werden», so der Schwede.

Diese Handlungen werden schliesslich auch von der Oltner Transferpolitik gestützt: Symptomatisch zeigen dies die zuletzt getätigten Import-Verpflichtungen mit Verteidiger Curtis Gedig (16/17) sowie Defensivcenter Jay McClement auf. Der EHCO geht mit der Verpflichtung von defensiven Importspielern im Vergleich zur Ligakonkurrenz seine eigenen Wege.

Der EHC Olten verpflichtet Ausländer, die ins Gesamtgefüge passen sollen – und nicht bloss überdurchschnittliche Skorereigenschaften mitbringen. Das widerspiegelt sich nicht zuletzt auch in der Skorerliste, in welcher die EHCO-Spieler nur im Mittelfeld zu finden sind: «Wer weniger lang auf dem Eis steht, verzeichnet weniger Chancen. Vier, fünf Minuten weniger Eiszeit macht einen riesengrossen Unterschied aus», bestätigt Brian Ihnacak, der immer besser im EHCO-Gefüge zurechtkommt und hochgerechnet mit einem Punkt pro Spiel mit den Liga-Topskorern mithalten kann.

Er ergänzt: «In Olten glaubt man an ein Vier-Linien-System. Das ist neu für mich, aber das kann seine Vorteile haben und ist in Ordnung», sagt Ihnacak, um erstaunlich reflektiert nachzuschieben: «Wir sind schliesslich alle hier, um als Team das grosse Ziel Aufstieg zu erreichen – und nicht, um individuellen Erfolg zu haben und 100 Punkte zu sammeln.»

Apropos Ausländer: Nach wie vor steht eine Verpflichtung eines dritten Importspielers für die Playoffs zuoberst auf der EHCO-Prioritätenliste. Man sei mit zwei, drei potenziellen Ausländern in Verhandlungen.

Um wen es sich dabei handelt, will der EHC Olten aus verhandlungstechnischen Gründen nicht bekannt geben.

Ob sich darunter der nächste grosse EHCO-Skorer befindet? Zumindest leugnen lässt sich unter dem Strich nicht: Ohne Tore gibts auch keinen Aufstieg. Gustafsson: «Wir haben ein ausgeglichenes Team – und das ist gut so.»