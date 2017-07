Denn sowohl was die finanziellen Möglichkeiten als auch was die Qualität des Kaders angeht, gehören sie zu den Aussenseitern. Dass das Geld und die Papierform aber nicht alles sind, haben die Trimbacher vor zwei Jahren eindrücklich bewiesen, als sie ebenfalls als Aussenseiter gestartet waren und den Schweizer-Meister-Titel gewonnen hatten. Auch im letzten Jahr haben sie die Finalrunde erreicht.

Die Mannschaft von Captain Bartolomé Szklarecki weiss also, wie man sich in der höchsten Spielklasse behauptet. Die Trimbacher halten dabei auch in diesem Jahr an ihrer Strategie fest. «Wir wollen weiter die Talente aus der eigenen Tennisschule fördern», sagt Klubpräsident Marco Meyer. Er meint damit den Grenchner Vullnet Tashi, der früher bei Bartolomé Szklarecki trainiert und in den letzten Jahren immer wieder für den Verein gespielt hat, sowie die beiden Nachwuchstalente Luca Giacomelli und Luca Keist, die beide zumindest teilweise in Trimbach trainieren.