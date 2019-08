Präsident Marc Thommen mag sich noch gut an eine Verwaltungsrats-Sitzung erinnern, an welcher darüber diskutiert wurde, wie man den EHC Olten weiterführen sollte. Das war bereits vor über einem Jahr. Heute Montagabend schloss die EHC Olten AG mit der 19. ordentliche Generalversammlung im Hotel Astoria eine schier endlose Zeit mit zahlreichen wirtschaftlichen Tiefschlägen in der Buchhaltung ab.

Konkret haben sich in den vergangenen Jahren etliche Altlasten angehäuft, die bereinigt werden mussten. Mit dieser Bereinigung und dem Erschaffen einer gesunden Basis will der EHCO nun einer erfolgreichen Zukunft entgegensehen.

Das Geschäftsjahr 18/19 wird mit einem Verlust von 400'000 Franken abgeschlossen. Dieser Verlust stammt zum grössten Teil aus Wertberichtigungen im Bereich Debitoren-Ausstände sowie dem verlustreichen Abbau eines stolzen Betrages der Währung «WIR».