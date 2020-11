Die beste Saisonleistung: Der EHCO fährt auswärts gegen den HC Sierre einen überlegenen Sieg ein

EHCO-Trainer Fredrik Söderström schlauchte seine Spieler an Freitag-Vormittag, wenige Stunden nach der mehr als ärgerlichen 1:2-Niederlage in Langenthal, ordentlich. Der Schwede kannte keine Gnade. Nichts da mit einer lockeren Einheit angesichts eines weiteren Spiels am Samstagabend in Sierre.

Nun: Die strenge Lektion hat seinen Spielern offensichtlich nicht geschadet. Die bewegten sich in der Grabenhalle nämlich so flink wie kaum einmal zuvor in der laufenden Saison übers Eis. Und was passiert, wenn man die Beine richtig bewegt? Korrekt: Man gewinnt Zweikämpfe, ist schneller als der Gegner am richtigen Ort und schafft sich so ein Übergewicht, das sich früher oder später auf dem Resultatblatt auswirkt.

Ein ganz starkes erstes Drittel

Und so war der Auftritt der Oltner im ersten Drittel etwas vom Besten, was man seit langem von ihnen gesehen hat. 3:0 stand es nach 20 Minuten für Grünweiss. Dion Knelsen brachte die Gäste mit einem Kontertor in Führung. Beim 2:0 profitierte Leonardo Fuhrer davon, dass Cédric Hüsler Sierre-Goalie Remo Giovannini die Sicht nahm (Präsenz vor dem Tor!). Und beim 3:0 hatte Dominic Weder Glück, dass ein Unterwalliser seinen Querpass unhaltbar ins eigene Tor ablenkte.

Wie auch immer die Tore fielen: Die Führung des EHCO war auch in dieser Höhe hochverdient. Will man überhaupt etwas bemängeln, dann waren das zwei, drei böse Aussetzer in der Defensive, die glücklicherweise nicht meinem Gegentreffer bestraft wurden. Auch deshalb, weil Silas Matthys im Tor einmal mehr einen sehr sicheren Eindruck hinterliess. Er krönte seinen Auftritt verdientermassen mit einem Shutout.

Was mit einer guten Einstellung möglich ist

In der Folge hielten sich die Oltner im Grossen und Ganzen souverän schadlos. Auffällig ist, wie diszipliniert man in der Defensive zu agieren versucht. Das gelang – bis auf den einen oder anderen Aussetzer – vorzüglich. Auch deshalb, weil eben die Arbeitseinstellung stimmt. Silvan Wyss ging mit seinen geblockten Schüssen und weiteren Rettungstaten mit gutem Beispiel voran.

Generell verdienten sich alle EHCO-Spieler an diesem kalten Abend im Wallis punkto Einsatz sehr gute Noten. Dieses Spiel sollte von jetzt an der einstellungsmässige Massstab sein für die Powermäuse. Wenn sie so entschlossen, konzentriert und hartnäckig auftreten, dann sind sie für jeden Gegner unangenehm.

