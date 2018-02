Hier kommt Devin Mullers Mentalität ins Spiel. «So bin ich halt», sagt er lachend und achselzuckend: «Ich habe einst in Davos bei Arno Del Curto gelernt, dass ein Eishockeyspieler eigentlich nur drei Dinge braucht: Man muss das Spiel lieben, man muss es leben, und man muss lachen. Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so gut läuft, so liebe ich meinen Beruf. Und ich möchte ihn mit nichts auf der Welt eintauschen.»

Man merkt Muller, der auf dem Eis auch immer mal wieder einen krachenden Check landet und dabei sich und seinen Körper nicht schont, seine Unbekümmertheit und seine optimistische Grundhaltung («Die habe ich von meinen Vater (Colin, Ex-EHCO-Trainer, Anm. der Red.) geerbt») sehr gut an. Es würde dem einen oder anderen seiner von Selbstzweifeln geplagten EHCOTeamkollegen guttun, wenn er sich eine Scheibe davon abschneiden könnte. Der Stürmer, der im letzten Sommer vom HC La Chaux-de-Fonds nach Olten gewechselt hat, betont aber: «Viele meiner Mitspieler denken so wie ich. Aber wir sind verschiedene Typen, verschiedene Menschen. Deshalb gehen alle unterschiedlich mit der Situation um.»

«Noch ist alles möglich»

Klar ist für Devin Muller, dass in dieser Saison noch alles möglich ist für den EHC Olten. «Auch wenn uns schon viele Leute abgeschrieben haben: Ich bin sehr, sehr optimistisch. Mit den Playoffs beginnt eine neue Saison. Alles fängt bei null an. Ich glaube an unsere Mannschaft und bin überzeugt, dass wir noch viel erreichen können.»

Wichtig sei auf jeden Fall, dass man in den letzten beiden Qualifikationsspielen in Winterthur (heute, 20 Uhr) und am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die Ticino Rockets das Punktemaximum hole, sich für die Playoff-Viertelfinals das Heimrecht sichere und dabei noch eine Portion Selbstvertrauen sammle. «Wir müssen versuchen, diesen beiden Partien unseren Stempel aufzudrücken und dem Gegner dabei keinen Stich zu lassen.» Bleibt die Hoffnung, dass den Worten gegen die beiden abgeschlagenen Tabellenletzten der Swiss League nun auch endlich die entsprechenden Taten folgen – nicht nur von Devin Muller.