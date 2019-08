Rund einen Monat vor Beginn der Unihockeymeisterschaft überzeugt Meister Wiler-Ersigen am grössten internationalen Unihockey-Vorbereitungsturnier in Prag. Erst das Penaltyschiessen verhinderte den erstmaligen Erfolg am Czech Openg. Der SVWE musste im Final gegen Falun trotz einer tollen Aufholjagd vom 2:5 zum 5:5 im anschliessenden Penaltyschiessen als zweiter Sieger vom Feld. Besser machte es das U21-Team, das seine Kategorie souverän gewann.