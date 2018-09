Es gibt sicherlich leichtere Aufgaben, als bei einem der Mitfavoriten auswärts in die Saison zu starten, dann noch mit der Hypothek auf einen ausgeruhten Gegner zu treffen. So schien die Ausgangslage für Wiler-Ersigen zum Meisterschaftsauftakt nicht ideal, zumal es vom vortäglichen Supercup her auch noch die Niederlage gegen Köniz zu verkraften und aufzuarbeiten gab.

Umso erstaunlicher am Ende, dass es der Berger-Truppe gelang ausgerechnet im letzten von sechs Dritteln des Wochenendes noch Kräfte frei zu machen und aus einem 1:3-Rückstand einen 5:3-Sieg zu machen.

Erwähnenswert dabei, dass Wiler zudem noch das Fehlen von gleich vier Akteuren zu verkraften hatte, waren doch neben dem Langzeitverletzen Johnsson und Hollenstein während der Woche auch noch die Titulare Wittwer (Verteidiger im ersten Block) und Claudio Mutter (Center des zweiten Blockes) kurzfristig ausgefallen. So kam der Supercup gerade recht, sich mit den neuformierten Linien quasi für den Meisterschaftsauftakt einzuspielen.

Offensiv-Spiel litt

Dies glückte aus defensiver Hinsicht sehr gut. Gegen die seit Jahren offensiv sehr starken Zürcher gelang es dem SVWE gut die Angriffsbemühungen der Gastgeber um den letztjährigen Liga-Topskorer Joel Rüegger sehr gut einzudämmen. Allerdings litt unter der eher passiven Spielweise auch das Offensiv-Spiel.