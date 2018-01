Entsprechend umkämpft waren die ersten beiden Sätze. Mit 11:9 konnte Neuendorf den Auftaktsatz gewinnen, geriet dann aber im zweiten Durchgang mit 8:10 ins Hintertreffen. Dank vier Punkten in Serie konnten die Neuendörfer aber auch den zweiten Satz mit 12:10 für sich entscheiden und brachen damit den Widerstand von Elgg-Ettenhausen II.

«Dass wir den zweiten Satz noch gewinnen konnten, war ganz klar der Knackpunkt in diesem Spiel», so Pfluger. Der dritte Satz war dann nur noch Formsache. Dank dem NLB-Titel in der Halle schaffen die Neuendörfer nach der Feld- auch in der Hallensaison den Sprung in die Nationalliga A und haben dabei in einem Jahr nur ein einziges Meisterschaftsspiel verloren.

Finalevent knapp verpasst

So viele Siege wie die Männer konnten die Neuendörfer Frauen nicht einfahren. Die junge Equipe um Captain und Nationalspielerin Livia Galli zeigte jedoch eine ansprechende Saison in der NLA. Bis zum letzten Spieltag der Qualifikation konnten sie die Chancen aufrechterhalten, sich für das Finale der besten vier Teams zu qualifizieren, mussten sich dann aber doch mit Rang fünf begnügen.

«Leider konnten wir im entscheidenden Spiel gegen Embrach unsere Leistung nicht abrufen. Schade, aber wir werden im Sommer einen neuen Angriff auf einen Finalevent-Platz starten», so Galli.

Zuerst steht für die Neuendörferinnen am kommenden Wochenende aber noch die NLA-Abstiegsrunde der Teams auf den Qualifikationsrängen fünf bis acht auf dem Programm. Dort starten sie allerdings als klare Favoritinnen, haben sie doch alle drei Gegnerinnen in der Qualifikation souverän geschlagen.