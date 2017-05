Hans-Peter «Bidu» Zaugg wird seine Aufgabe als Cheftrainer der ersten Mannschaft per Ende Saison abgeben. In seiner künftigen Rolle als Sportchef wird er dem FC Solothurn erhalten bleiben, wobei er sich unter anderem auch weiterhin um den Nachwuchsbereich «Formation» und die morgendlichen Fördertrainings kümmert.

Seit der Winterpause habe sich der FCS «in aller Ruhe auf die Suche nach einem neuen Trainer» konzentriert, schreibt der Club in einer Mitteilung. In der Person von Dariusz Skrzypczak hätte der Wunschkandidat engagiert werden können. «Er verfügt über viel Erfahrung und passt in das aktuelle Konzept des Vereins, indem er viel Wert auf die Zusammenarbeit mit den Nachwuchsabteilungen legt.»