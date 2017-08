In den letzten Jahren konnte der FCS nicht nur seine Schulden abbauen, sondern die Juniorenabteilung mehr und mehr aufbauen, sagt Scheidegger stolz. Was die erste Mannschaft betrifft, erlebten die Kantonshauptstädter 2016/17 die beste Saison seit langem. Solothurn belegte nach 26 Spielen den dritten Schlussrang in der Gruppe 2, scheiterte danach aber in den Aufstiegsspielen an Yverdon. Der Rückblick des Präsidenten fällt daher zwiespältig aus: «Schön, dass wir in den Aufstiegsspielen waren, aber es wäre mehr möglich gewesen.»

Starke Konkurrenten

Die Aussage des Präsidenten untermauert die Ambitionen des Klubs. Der Einzug in die Aufstiegsspiele ist in der heute beginnenden neuen Saison erneut das Ziel: «Wir wollen sicher wieder ganz vorne mitspielen, doch dieses Jahr wird es wohl einiges schwieriger.» Er verweist auf die starke Konkurrenz. Baden und Münsingen seien stets Topkandidaten für die Spitzenplätze. Wie auch die Reserven des FC Luzern und die zweite GCZ-Mannschaft, die neu in der Gruppe 2 ist. «Der FC Schötz und auch andere Klubs haben zudem mächtig investiert, wie man hört. Und auch die Aufsteiger Langenthal und Kickers Luzern sind nicht zu unterschätzen.»

Zum Saisonauftakt wartet heute um 16 Uhr das Auswärtsspiel bei Zug 94. Wie viele der 1500 Erstliga-Auftritt der Präsident denn selbst miterlebt habe, wollten wir im Vorfeld noch wissen. «Schwer zu sagen», wägt Scheidegger ab, «wahrscheinlich etwa zwanzig Prozent. Vorher in der damaligen NLB waren es wohl an die achtzig Prozent. Aber da war ich noch viel jünger.»

Kader aufgefrischt

Sechs Spieler verliessen den FC Solothurn in der Sommerpause: Die Verteidiger Edonis Asani und Rafael Disler sowie Mittelfeldspieler Adrian Fleury zog es zum BSC Old Boys Basel in die Promotion League. Die beiden Mittelfeldspieler Kliment Nastoski und Samuel Zayas wechselten in die 2. Liga zum FC Grenchen. Der neue Arbeitgeber von Stürmer Garra Dembélé ist noch nicht bekannt. Zudem hat der FC Solothurn Goalie Tim Wanger an den FC Bern ausgeliehen.

Neu im Kader sind Torhüter Daniel Bleuler (zuletzt beim SC Blustavia), der 20-jährige Mittelfeldspieler Shpetim Arifi, der vom FC Breitenrain aus der Promotion League zu den Solothurnern kam, und der 22-jährige Angreifer Diego Sandmeier (vom FC Fislisbach). Mit Sergio Henzi wurde zusätzlich ein Junior aus der FCS-Nachwuchsabteilung ins Fanionteam eingebaut. Ein neues Gesicht gibts auch an der Seitenlinie. Ein Interview mit dem neuen Trainer Dariusz Skrzypczak lesen Sie am nächsten Freitag im Fussballmagazin «Anpfiff».