Die Entscheidung im 24. Solothurner Cupfinal vor mehr als 1500 Zuschauern fiel exakt nach einer Stunde Spielzeit. Der von Bellachs Mittelfeld-Regisseur Alban Xhema getretene Freistoss segelte zuerst quer durch den Sechzehner und die Situation schien für die Türken bereits geklärt. Doch FCB-Angreifer Yanick Gloor spedierte den Ball mit links wieder in die Gefahrenzone, wo Sturmpartner und Top-Goalgetter Alessandro Fragale zum 1:0 ablenkte.

Darauf folgten heftige Proteste vom Trainerstaff und den Spielern des Türkischen SC Solothurn. «Es war sicher eine offsideverdächtige Situation», sagte Serdal Demiral, der Trainer des Türkischen SC Solothurn, nach dem Spiel. «Doch der Schiedsrichter hat entschieden und das müssen wir akzeptieren. Ich gratuliere dem FC Bellach herzlich zum Cupsieg.»

Bellachs Matchwinner Alessandro Fragale entgegnete: «Im Abseits stand ich definitiv nicht beim Treffer. Aber ich drückte den Ball mit der Schulter über die Linie. Die Gegner sahen ein Handspiel und reklamierten deswegen.»

Ein unerwarteter Cupsieg

Für den mehrfachen Zweitliga-Topskorer war dies nach 2014 der zweite Cupsieg seiner Karriere. Vor drei Jahren spielte er noch für den FC Subingen und gewann den Final gegen Olten mit 3:1. «Der heutige Cupsieg mit Bellach ist noch ein bisschen spezieller», sagte der Mann des Spiels, «beim FC Subingen hatten wir 2014 ein sehr starkes Kader und spielten eine konstant gute Meisterschaft.»

Der gestrige Erfolg sei unerwartet gekommen und deshalb noch schöner als der erste Triumph, so Fragale weiter: «Wir hatten eine schwierige Vorrunde. Unsere zwei Trainer erledigten aber einen hervorragenden Job und machten aus uns eine richtige Mannschaft.»

Die Nummer 10 des FC Bellach sprach von einem verdienten Sieg, den sich seine Mannschaft aber hart erarbeiten musste: «Es war ein sehr schwieriger Match, der Türkische SC Solothurn hat sehr gut dagegengehalten.» Das Kader der Bellacher bestehe aus einigen jungen Spielern, die es nicht gewohnt seien, vor so vielen Zuschauern zu spielen. «Wir waren allgemein hektischer und nervöser als in der Meisterschaft», erkannte Fragale. «Es war die Aufgabe von den routinierten Spielern wie mir, das Geschehen auf dem Platz etwas zu beruhigen.»

Somit rettete das Fanionteam die Ehre des FC Bellach und sorgte doch noch für Jubelstimmung im Bezirk Lebern des Kantons Solothurn. «Wir werden am Abend im Klubhaus in Bellach sicher noch ausgiebig den Cupsieg feiern, mit allen Teams zusammen», verriet ein strahlender Alessandro Fragale und setzte sich zur Feier des Tages eine blaue Pumuckl-Perücke auf den Kopf.

Auch der Verlierer ist stolz

Ganz anders präsentierte sich die Gemütslage natürlich beim Türkischen SC Solothurn. «Klar ist man enttäuscht, wenn man einen Cupfinal verliert», so Trainer Serdal Demiral. «Aber ich kann meiner Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen. Ich bin wirklich stolz auf meine Spieler. Jeder Einzelne hat alles gegeben.» Demiral empfand seine Elf über die gesamte Spieldauer gesehen als mindestens ebenbürtig mit dem oberklassigen Gegner.

«Bellach war nur am Anfang besser», stellte Demiral klar. Tatsächlich wiesen die Bellacher in der ersten Halbzeit deutlich mehr Torchancen auf. Wobei die Möglichkeiten nicht durch Kombinationen entstanden, sondern nach Standardsituationen oder Weitschüssen. So scheiterte Fragale in der 14. und der 37. Minute jeweils aus aussichtsreicher Freistoss-Distanz. Auch Captain Xhema zirkelte in der 16. Minute einen gefährlichen Freistoss Richtung TSCS-Gehäuse und keine Zeigerumdrehung später landete sein Abschluss aus rund zwanzig Metern an der Querstange. Eine weitere Möglichkeit vergab Yanick Gloor in der 33. Minute. Sein Versuch aus der Distanz wurde noch tückisch abgelenkt von einem Verteidiger des Türkischen SC Solothurn.